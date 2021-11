Las películas que Netflix estrenará en diciembre

Estrellas como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Benedict Cumberbatch, Sandra Bullock y Olivia Colman son algunas de las figuras que protagonizan el amplio abanico de estrenos que Netflix traerá a su plataforma en el último mes del año.

Estos son los largometrajes que llegarán a Netflix en diciembre:

El poder del perro (miércoles 1)

La nueva película de la aclamada cineasta Jane Campion, un “western” adaptado de la novela The Power of the Dog de Thomas Savage, que se perfila como uno de los filmes candidatos a protagonizar la temporada de premiaciones del cine. La película trascurre en la década de 1920 y explora la turbulenta relación entre un carismático pero intimidante ranchero, su hermano y la familia de este último. Benedict Cumberbatch (1917), Jesse Plemons (Jungle Cruise), Kirsten Dunst (El seductor) y Kodi Smit-McPhee (Mi nombre es Dolemite) protagonizan. La película le valió a Jane Campion el León de Plata a la mejor dirección en el Festival de Cine de Venecia.

Soltero en Navidad (jueves 2)

Esta comedia romántica navideña sigue a un hombre que le pide a su mejor amigo fingir ser su novio para una reunión familiar durante las fiestas de fin de año, pero descubre que su madre ha organizado una cita a ciegas para él con otro hombre. Michael Urie (Ugly Betty) protagoniza bajo la dirección de Michael Mayer.

El casete de los recuerdos (viernes 3)

Una comedia sobre una adolescente que accidentalmente destruye un preciado casete de canciones mixtas de su madre, y decide encontrar cada una de las inusuales canciones que contenía para hacer uno nuevo. Gemma Brooke Allen (Kate) y Julie Bowen (Modern Family) protagonizan. Dirige Valerie Weiss.

El chico de Asakusa (jueves 9)

Un drama japonés inspirado en la vida del legendario actor nipón Takeshi Kitano, explorando sus inicios en el mundo de la comedia y su relación con su mentor, un aclamado comediante del distrito tokiota de Asakusa. Yo Oizumi y Yuya Yagira protagonizan bajo la dirección de Gekidan Hitori.

Imperdonable (viernes 10)

Sandra Bullock (Bird Box) protagoniza este drama sobre una mujer que intenta reconstruir su vida al ser liberada de prisión tras cumplir una larga condena por homicidio. Vincent D’Onofrio (Daredevil), Viola Davis (El escuadrón suicida) y Jon Bernthal (Aquellos que desean mi muerte) la acompañan. Dirige Nora Fingscheidt.

Anónima (viernes 10)

Una comedia romántica mexicana sobre un chico y una chica que se conocen gracias a un mensaje de texto accidental y desarrollan una amistad virtual que comienza a convertirse en algo más, hasta que descubren que ya se conocen en la vida real. Annie Cabello y las estrellas de TikTok Ralf y Estefi Merelles protagonizan bajo la dirección de María Torres.

Animalia en Australia (viernes 10)

Una película animada de aventuras que sigue a un grupo de animales de un zoológico en Asutralia que planean escapar y volver a la naturaleza. En su versión original, la película cuenta con las voces de Isla Fisher (Arrested Development), Guy Pearce (Sin remordimiento) y Eric Bana (Rey Arturo: La leyenda de la espada), entre otros.

Fue la mano de Dios (miércoles 15)

La nueva película del celebrado cineasta italiano Paolo Sorrentino, director de la premiada La gran belleza, sigue las vivencias de un adolescente en la turbulenta Nápoles de la década de 1980. Filippo Scotti y Toni Servillo protagonizan.

Una Navidad en California: Luces de la ciudad (jueves 16)

Secuela de la película de 2020 Una Navidad en California, en la que Callie y Joseph, un año después de haberse enamorado, manejan una granja y viñedo hasta que obligaciones familiares y de negocios ponen en peligro su relación. Lauren Swickard y Josh Swickard vuelven a protagonizar.

Una Navidad no tan padre (martes 21)

Una comedia mexicana que gira en torno a un viaje familiar a una playa, que se vuelve una competencia por controlar la fiesta navideña de la familia. Héctor Bonilla, Angélica María y Benny Ibarra protagonizan bajo la dirección de Raúl Martínez.

No miren arriba (viernes 24)

La nueva película de Adam McKay, director de películas como Ricky Bobby, loco por la velocidad, La gran apuesta o El vicepresidente es una comedia negra que sigue a dos astrónomos que intentan alertar a la población de la Tierra sobre la inminente llegada de un asteroide que podría destruir el planeta. Leonardo DiCaprio (Había una vez en Hollywood) y Jennifer Lawrence (X-Men: Dark Phoenix) protagonizan junto a Jonah Hill (Amigos de armas), Meryl Streep (El baile), Mark Rylance (El juicio de los 7 de Chicago), Rob Morgan (Stranger Things), Tyler Perry (Aquellos que desean mi muerte), Ron Perlman (Monster Hunter), Timothée Chalamet (Duna), Cate Blanchett (Thor: Ragnarok) y la cantante Ariana Grande.

Lulli (domingo 26)

Una comedia brasileña que sigue a una estudiante universitaria de medicina que accidentalmente gana el poder de escuchar los pensamientos de las demás personas. Protagoniza Larissa Manoela y dirige César Rodrigues.

La niña perdida (viernes 31)

Otra posible candidata a protagonizar la temporada de premiaciones es este drama que marca el debut como directora de la actriz Maggie Gyllenhaal. La historia sigue a una profesora universitaria británica que va a Grecia de vacaciones, donde un inesperado encuentro con una familia despierta recuerdos suprimidos que podrían destruirla. El elenco incluye a Olivia Colman (The Crown), Jessie Buckley (Miss Revolución), Dakota Johnson (Suspiria), Peter Sarsgaard (Los siete magníficos) y Ed Harris (Geotormenta). La película ganó el premio al mejor guión en el Festival de Cine de Venecia.