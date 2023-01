“EAMI” sigue su recorrido por el mundo

El largometraje “EAMI” no para de obtener reconocimientos y proyecciones alrededor del mundo. Con su poético relato sobre la lucha del pueblo indígena ayoreo totobiegosode por sus territorios, Paz Encina llegará hoy a Chile y el domingo al famoso MoMA (por sus siglas en inglés) de Nueva York.

La edición número 46 del Festival de Cine de la Pontificia Universidad Católica de Chile comenzó el pasado 13 de enero y sigue hasta el 28 de este mes. Su programación contempla para hoy la proyección de “EAMI” a las 17:00 (hora de Chile) en la sala K del festival. La entrada es gratuita, por orden de llegada.

Mientras que el domingo 22 la película llegará al prestigioso Museum of Modern Art (MoMA), ubicado en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. El trabajo de Encina se podrá ver a las 14:00 en la sala The Roy and Niuta Titus Theater 1.

Los tickets se pueden reservar en membership.moma.org/tickets. Menores de 16 años ingresan gratis. Para estudiantes el costo es de 8 dólares, para adultos de más de 65 años: 10 dólares y para adultos, 12 dólares.

Esta no es la primera vez que Paz Encina llega a este importante recinto del arte, ya que en 2007 ya había presentado allí “Hamaca paraguaya”, y en 2017 “Ejercicios de memoria”, “Viento sur” y “Tristezas de la lucha”.

Además, en 2021 el sitio web del Museo le dedicaba una extensa entrevista a Paz, realizada por Silvana López Medin.

Un recorrido fructífero

Tan solo al finalizar el año pasado, la película seguía ganando reconocimiento. Por ejemplo, en diciembre fue publicado el listado de las 25 mejores películas latinoamericanas del año por la organización Cinema Tropical.

Este tercer largometraje de Encina, quien es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, había comenzado su periplo con el estreno mundial de la película en el Festival Internacional de Cine de Róterdam (IFFR), donde obtuvo el mayor premio: el Tiger Award.

Además, la película inspirada en el desplazamiento de los ayoreo totobiegosode de sus tierras ancestrales, fue la representante de Paraguay para la competencia por el Óscar a la Mejor Película Internacional.

Actualmente Paz Encina se encuentra en Boston, Estados Unidos, donde desarrolla su nuevo proyecto cinematográfico llamado “El único tiempo”. Esto se da en el marco de la prestigiosa beca Radcliffe Fellow, que obtuvo de la Universidad de Harvard.

Acerca de “EAMI”

La película, que llegó a las salas de cine de Paraguay en mayo del año pasado, se adentra en la historia del pueblo ayoreo totobiegosode, con una trama que se centra en el trance de una niña entre el dolor y la sanación, en una mezcla de documental y ficción.

“EAMI” es una palabra que para los ayoreos significa monte, pero también mundo. “Las comunidades indígenas ayoreo totobiegosode no hacen distinciones: los árboles, animales y plantas que los han rodeado por siglos es todo lo que conocen. Ahora viven en un área que está experimentando la deforestación más rápida del planeta”, detalla la sinopsis.