Cannes se prepara para un festival repleto de estrellas

La alfombra roja del Festival de Cannes, considerado el mayor festival de cine del mundo, recibirá ya en la gala de apertura a los primeros grandes nombres de Hollywood, como Johnny Depp, quien interpreta al rey Luis XV en el filme francés “Jeanne du Barry” y que busca pasar página de la mediática batalla judicial por difamación con su exesposa Amber Heard.

El legendario Harrison Ford, de 80 años, lucirá su sombrero de cuero y su látigo en el esperado estreno de “Indiana Jones y el dial del destino”, donde encarna por quinta vez (la última, según ha declarado el actor) al intrépido aventurero.

Y el no menos célebre Michael Douglas, de 78 años, recibirá una Palma de Oro honorífica por su carrera. Otro veterano intérprete, Robert de Niro, de 79, podría estar en la Croisette, junto a Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio, en el estreno de “Killers of the flower moon”, una película cuya trama gira en torno a serie de asesinatos de indígenas en Estados Unidos en los años 1920.

El certamen se celebrará bajo fuertes medidas de seguridad, con un millar de agentes desplegados en la famosa ciudad de la Costa Azul francesa (sureste), en un contexto convulso en el país marcado por protestas masivas contra una reforma de las pensiones.

Récord de directoras

El cineasta español Pedro Almodóvar presentará, fuera de competición, su cortometraje “Extraña forma de vida” , con Ethan Hawke y Pedro Pascal, que muestra una relación gay ambientada en el mundo del western.

El estadounidense Wes Anderson volverá a Cannes con su tradicional tropel de estrellas, entre ellos Tom Hanks, Margot Robbie y Scarlett Johansson. Todos participan en “Asteroid City”, rodada en parte en España, sobre un encuentro en un desierto para observar fenómenos astronómicos.

Wes Anderson es uno de los 21 cineastas candidatos a la Palma de Oro y competirá con grandes veteranos de la muestra, empezando por el británico Ken Loach, que a sus 86 años podría hacer historia si es coronado por tercera vez. También concursan el italiano Nanni Moretti o el japonés Hirokazu Kore-Eda, algunos de los cineastas en liza que ya cuentan con el máximo galardón a sus espaldas.

Siete de estos filmes están dirigidos por mujeres, un récord para el certamen. Destacan la italiana Alice Rohrwacher y la francesa Catherine Corsini, ambas en su tercera vez en liza. La ganadora pasaría a ser la tercera mujer en alzarse con la Palma de Oro, después de la neozelandesa Jane Campion en 1993 con “El piano” (premio ‘ex aequo’) y la francesa Julia Ducournau en 2021 con “Titane”.

Este año no hay ninguna producción latinoamericana ni española en la competición. El director brasileño Karim Ainouz (“La vida invisible de Eurídice Gusmao”) concursa con “Firebrand”, una producción internacional ambientada en la Inglaterra de Enrique VIII, con Alicia Vikander y Jude Law.

El regreso de Víctor Erice

El jurado, que dará a conocer su palmarés el 27 de mayo, está presidido por el sueco Ruben Östlund, ganador de una segunda Palma de Oro el año pasado con “El triángulo de la tristeza”, y entre sus miembros figura el argentino Damián Szifrón (“Relatos salvajes”) .

Fuera de competición, cabe señalar el regreso del cineasta español Víctor Erice, que con tan solo tres largometrajes es considerado una de las grandes figuras del cine ibérico. Con “Cerrar los ojos”, sobre la misteriosa desaparición de un actor, el director vasco vuelve a rodar un largometraje tres décadas después de “El sol del membrillo”, con la que ganó en 1992 el Premio del Jurado ‘ex aequo’ en Cannes.

El argentino Lisandro Alonso presentará “Eureka”, un filme de aires metafóricos que explora la cultura nativa americana, con Viggo Mortensen y Chiara Mastroianni.

Y también traerán al festival la temática indígena “Crowra”, sobre la lucha de la tribu brasileña kraho por su supervivencia, y “Los colonos”, del chileno Felipe Gálvez, ambas proyectadas en Una Cierta Mirada, un apartado dedicado a los nuevos talentos.