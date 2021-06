Ballet Clásico y Moderno Municipal presentará coreografías originales en “Solo yo”

La danza, la música en vivo y el teatro se unirán en el escenario del Municipal para ofrecer una puesta que surgió “ante la imposibilidad de montar las grandes obras del repertorio que normalmente el Ballet Clásico y la Orquesta tienen acostumbrado ofrecer al público”, es lo que refirió Miguel Bonnín, coreógrafo, docente y director de la compañía.

“Pensamos en un espectáculo de solistas de danza, música y teatro en donde los intérpretes estén distanciados, no pueden tocarse y deben mantener las normas de protocolo que la situación mundial nos está obligando”, refirió acerca de lo que motivó a realizar este concepto de “Solo yo”. El nombre derivó también del contexto, ya que lo que estamos viviendo “nos hizo pensar en que de pronto nos sentimos solos y nos obliga a mirarnos hacia dentro para poder encontrar nuevas maneras de comunicarnos con los demás y con uno mismo”.

Bonnín subrayó que en esta oportunidad, además de coreografías suyas, se podrá apreciar también un abanico de propuestas coreográficas de la mano de Robson Maia, Giannina Fernández, Diana Ivanauskas, Ángel Ovelar y Agustina Torres. Además de las primeras figuras y solistas del Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción y de la Orquesta Sinfónica Nacional, se contará con la participación especial de los actores José Luis Ardissone y Margarita Irún, y los cantantes José Mongelós, Seba Manavella, Francesco Bonnín y Rubén García para cerrar esta propuesta multidisciplinar.

Bonnín expresó que fue todo un desafío el hecho de crear desde la premisa que no debía existir contacto entre los bailarines. Eso desató la creatividad de los coreógrafos seleccionados, quienes realizaron piezas especiales para este espectáculo. “Estoy satisfecho con el resultado de las creaciones porque han salido trabajos maravillosos”, destacó el director.

Mencionó que se podrá disfrutar de coreografías de artistas de diferentes visiones, desde lo que preparó Agustina Torres, “una chica joven del ballet que está empezando como coreógrafa” a propuestas como la de Robson Maia “que ya es un maestro que ha hecho varias coreografías”. “También trabajaron Diana Ivanauskas y Giannina Fernández, es decir que los coreógrafos son todos del Ballet Municipal”, remarcó.

“Hace un año y medio que no podemos pisar el escenario y ahora nos damos cuenta de todo lo que eso significa para nosotros, bailarines, coreógrafos, maestros. Volver al escenario para nosotros es algo que no podemos creer. La pandemia nos enseñó cuánto valor tiene para cada uno y para el público lo que nosotros hacemos porque hoy día nos damos cuenta más que nunca que el público necesita del arte. Es una necesidad, no es un adorno”, reflexionó Bonnín.

Asimismo, resaltó que este año el Ballet Moderno cumple 50 años de creación y el año que viene serán 50 del Clásico, por lo que no hay nada mejor que “celebrar con creaciones propias de la compañía”. “Somos una compañía pequeña, de escasos recursos, pero algo que nos sobra es la creatividad y en este momento sacamos a relucirla”, manifestó el director, además de adelantar que están pensando agregar más funciones el fin de semana que viene por la gran demanda de entradas.

“En este momento de tanta muerte, de tanto dolor, necesitamos el arte para dar una gota de esperanza e ilusión a las personas”, finalizó.

La entrada será gratuita pero hay que agendarse comunicándose a los teléfonos (0981) 449-480 y (0971) 254-425 hasta completar el aforo permitido y teniendo en cuenta el protocolo sanitario.