Jane Birkin, la inglesa preferida de los franceses

“Cuando veo a los franceses escuchar canciones de hace 40 años, sé que entraron a formar parte de su historia. Y ellos también forman parte de la mía”, explicaba la artista Jane Birkin en 2018, cuando publicó su diario íntimo “Munkey Diaries”.

Lea más: Milan Kundera y su fórmula secreta

Birkin saltó al estrellato en los años 60, cuando la relación cultural entre Francia y Gran Bretaña atravesaba un periodo particularmente fértil. De silueta andrógina y belleza adolescente, Birkin encarnó como pocas el estilo entre bohemio y chic, que años más tarde heredaría su hija, Charlotte Gainsbourg, una de las actrices más destacadas del cine francés.

“Je t’aime, moi non plus”

Hija de un reputado resistente francés durante la II Guerra Mundial, Dave Birkin, y de una conocida actriz, Judy Campbell, Jane Birkin nace el 14 de diciembre de 1946 en Londres. Empieza su carrera artística en el mundo del cine, y en su cuarta película, “Blow Up”, mítica cinta de Michelangelo Antonioni (Palma de Oro en Cannes en 1967) causa escándalo al aparecer desnuda.

No ha cumplido aún 20 años cuando se casa con el compositor inglés John Barry, trece años mayor que ella. La pareja tiene una niña, Kate (fallecida en 2013). Jane Birkin deja atrás a su familia y se va a París.

En 1968, mientras rodaba la película “Slogan” de Pierre Grimblat, conoce a Serge Gainsbourg. El flechazo es inmediato, y ambos encarnan en los años 1970 la pareja típicamente parisina, algo arrogante, creativa y llena de sensualidad.

En 1969, Jane Birkin pone voz a “Je t’aime, moi non plus” de su pareja. Sus gemidos en la canción provocan un nuevo escándalo. Gainsbourg había escrito inicialmente la canción para la actriz Brigitte Bardot, con la que tuvo un tormentoso episodio amoroso. Bardot prohibió la versión inicial de la canción, con su voz, y con esa decisión abrió a Jane Birkin el camino a la leyenda.

En 1971 da a luz una hija, Charlotte. Serge y Jane sacan un nuevo álbum, “Historia de Melody Nelson”, que al principio es un fracaso comercial, pero pronto se convierte en un clásico. Gainsbourg tiene problemas con el alcohol y a veces es violento. Jane Birkin lo abandona en 1980.

La actriz rehace su vida con el cineasta Jacques Doillon durante 13 años. Tienen una hija, Lou. “A pesar de las apariencias, llevo algo infinitamente triste dentro de mí, un terrible sentido de la culpabilidad que no me abandona desde la infancia. Jacques adivinó eso”, explicará en una ocasión.

Jane Birkin rodó a lo largo de su carrera unas 70 películas, con directores como Jacques Rivette, Bertrand Tavernier, Jean-Luc Godard, Alain Resnais, James Ivory y Agnès Varda. Humilde, en una ocasión declaró que tenía “instinto” de actriz, pero no “talento” .

Aunque a distancia, sigue colaborando con su ex. Serge Gainsbourg le escribe “Baby Alone in Babylone”, disco de oro en Francia en 1983. Inspira un bolso emblemático de la casa Hermès, el Birkin. En 2008 saca su primer disco con sus propias canciones, “Enfants d’hiver”. Pero su éxito seguirá irremediablemente ligado a Serge Gainsbourg, como con la gira “Arabesque” y el disco homónimo, en 2022.