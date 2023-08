Tierra Adentro presentará “Ayvu” en el BCP junto a Aymée Nuviola y otros artistas

La cantante, pianista compositora y actriz cubana Aymée Nuviola, ganadora de tres Latin Grammy, llegó por primera vez a Paraguay para cantar junto a Tierra Adentro, en el concierto de lanzamiento de “Ayvu”. “Los veo a ellos representando a su país de una manera muy auténtica y los veo además defendiendo una lengua autóctona que es tan importante”, expresó la artista en conferencia de prensa.

Aymée Nuviola, conocida además por haber encarnado a Celia Cruz en la teleserie “Celia”, grabó para el álbum la canción “Hekovia Techaga’u”. “Que hayan pensado en mí para esto de verdad es un gran honor y me gusta el trabajo de Tierra Adentro, que lo conocí a partir de esta invitación, porque además de todo ellos tienen un propósito y eso me cautiva”, agregó.

La cantante cubana, al igual que otros artistas extranjeros que forman parte del álbum, grabaron sus partes en sesiones a distancias pero siendo asesorados por los integrantes de Tierra Adentro para la pronunciación en guaraní.

“El desafío continúa porque el idioma no es fácil, sigue siendo difícil. Yo traigo mi papel, con mi letra, para tener una guía”, añadió entre risas. Afirmó que en español, si se olvida de una palabra de la letra puede identificarla por deducción, “pero aquí como no tengo dominio del idioma, pues no deduzco, tengo que de verdad fotografiar palabra por palabra y eso cuesta”.

También sostuvo que cuando recibió la invitación de Tierra Adentro, lo primero que la cautivó fue el hecho de cantar en guaraní. “Me pareció que era un reto, pero me pareció que era una cosa que era como tierna, escuchar la canción, la escuché, me encantó, el arreglo ya estaba. Es una canción hermosa y la voz que la estaba cantando es maravillosa también”, acotó.

Invitados nacionales y pulseras LED

Luis Duarte, cantante y guitarrista del grupo Tierra Adentro, señaló que la intención del grupo con este lanzamiento de “Ayvu” es ofrecerle al público “una experiencia de un show, con tecnología también de por medio, ya que queremos desarrollar el espectáculo con unas pulseras especiales que creen momentos en conjunto y generar una experiencia diferente con el público pero siempre con la misma esencia y la naturalidad que este álbum transmite”.

Por su parte, Dani Meza indicó que el concierto contará con diversos invitados nacionales como Susana Saldívar, Andrea Valobra, Chirola Ruiz Díaz, Marcelo Rojas, Juan Cancio Barreto, Néstor Ló, Pablo Benegas, Yeissi Conterno y Martín Portillo.

En tanto, el acordeonista, tecladista y director musical Rodrigo Pereira detalló que además de los integrantes de Tierra Adentro estarán en escena 21 músicos de la Orquesta Sinfónica Spirit & Sound del maestro Sergio Cuquejo, con “instrumentos de cuerdas, metales y maderas”.

“Creemos que todas las personas que puedan asistir se van a llevar una alegría inmensa y una experiencia hermosa”, añadió.

Los integrantes de Tierra Adentro comentaron además que el concierto será grabado por el ingeniero de sonido Boris Milán, para luego ser puesto a disposición del público en las plataformas digitales.

El concierto será en el Teatro “José Asunción Flores” del BCP (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos) a las 20:00. Las entradas están a la venta en la Red UTS. Los precios y sectores del primer lote son: Platea Alta (G. 80.000), Platea Baja (G. 100.000) y Ayvu (G. 150.000).