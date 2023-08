La destacada clavecinista Rosana Lanzelotte actuará en Paraguay

Rosana Lanzelotte es una de las más reconocidas clavecinistas de Brasil y ha grabado obras raras de Bach, Haydn, sonatas inéditas del portugués Avondano, Ernesto Nazareth y otras importantes piezas brasileñas dedicadas a ella. Ha recuperado las obras de Sigismund Neukomm, grabadas en el álbum Neukomm (Biscoito Fino). Nominado al Grammy Latino, el álbum fue galardonado con el V Premio Bravo (2009).

Lea más: Promulgan Ley del Libro: el 28 de agosto será el “Día Nacional de la Lectura”

También doctora en Informática, en 2009 concibió el portal Musica Brasilis para difundir los repertorios brasileños. Actualmente, el portal ofrece cerca de 5.300 partituras y recibe 50.000 visitas mensuales, habiéndose consolidado como una referencia en el ámbito musical.

Rosana ha recibido la Medalha Biblioteca Nacional - Ordem do Mérito do Livro (2022), el Colar de Mérito Pedro, O Libertador (2022), el premio Golfinho de Ouro (Secretaría de Estados de Cultura, 2002) y la mención Chevalier des Arts et des Lettres (del Gobierno francés, 2006).

Nutrida agenda

La programación de actividades de la artista en Asunción inicia con una importante conferencia titulada “Partituras en una plataforma digital como forma de democratizar y promover la música nacional: la experiencia de Musica Brasilis”, en la cual Rosana presenta a entes y representantes del medio cultural paraguayo la plataforma brasileña y propone debatir propuestas para democratizar y viabilizar el acceso a partituras en Latinoamérica.

Ante la demanda y el interés de artistas paraguayos, la experiencia de Musica Brasilis puede ser particularmente interesante y útil a Paraguay en el momento que el país propone la candidatura de la guarania como patrimonio inmaterial de la humanidad. La conferencia tendrá lugar en el Teatro Tom Jobim (Eligio Ayala y Perú), a las 10:00 del día martes 29 de agosto.

También el martes 29, a las 16:00, Lanzelotte invita a instrumentistas, cantantes y a todo el público interesado en general para la clase magistral “Interpretación de Repertorios Barrocos”, a ser desarrollada en el Teatro Tom Jobim.

Finalmente, en la noche del miércoles 30 de agosto, a las 20:00, también en el Teatro Tom Jobim, la clavecinista actuará con el Bach Collegium de Asunción, en un concierto de repertorio variado que incluye obras de Bach y Ernesto Nazareth. La dirección estará a cargo de Diego Sánchez Haase.

Todas las actividades de la programación mencionada serán de acceso libre y gratuito, hasta completar la capacidad de las salas.