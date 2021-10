Socializan proyecto ante desesperante situación de falta de agua potable en Alto Paraná

A la salida del encuentro, los “visitantes” del Palacio dieron una conferencia de prensa respecto al tema tratado, que hace referencia a la provisión de agua potable en el décimo departamento, cuya primera parte del proyecto tendrá un costo de 200 millones de dólares y está pendiente de la aprobación de préstamos para su ejecución.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, indicó que desde hace muchos años se está trabajando en un proyecto que busca dar solución al problema que aqueja a esta zona del país, que comprende principalmente a los cuatro municipios más grandes, que son Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias y Minga Guazú.

“Es un proyecto muy ambicioso entre US$ 1.200 a 1.300 millones en total; no obstante, hemos hecho el primer paso por la primera etapa, que abarca Presidente Franco y, aproximadamente, la mitad de Ciudad del Este por US$ 200 millones de dólares”, dijo.

Explicó que como fuente de financiamiento US$ 115 millones provendrán de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$ 85 millones de la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Japón (Jica). Agregó que los empréstitos ya están firmados y que se encuentran en el Ministerio de Hacienda, a la espera de su envío al Congreso Nacional para su visto bueno una vez que haya espacio fiscal.

“Hemos asumido el compromiso a pedido de las autoridades del Alto Paraná, de ampliar este primer proyecto y tratar anexar todo lo que es Ciudad del Este y algo más. Vamos a trabajar con el ministro de Hacienda para no solamente enviar este paquete que ya está preparado sino de ampliar, ante desesperante necesidad”.

Aclaró que el plan, además de provisión de agua potable, incluye tratamiento de efluentes líquidos y que una vez que arranquen las obras, tendrían una duración de 24 meses. “Normalmente con esta clase de paquetes lo que hacemos es dividir en más lotes para qué muchas empresas en simultáneo puedan trabajar, genera mucha mano de obra y velocidad en la solución a la gran necesidad”.

A modo de visibilizar la situación que se vive, contó que hay zonas donde los pozos se llegan a perforar unos 300 metros, pero que en poco se vuelven a secar. “En la cárcel de Minga Guazú (donde el MOPC construye un nuevo penal) perforamos cerca de 500 metros para llegar a un poquitito de agua, eso es para que se hagan una idea de que la situación es realmente desesperante, angustiante para la población”, expresó.

Falta de agua, un problema histórico

Por su parte, el intendente Miguel Prieto indicó que la falta de agua tratada es un problema histórico que Ciudad del Este viene arrastrando ya hace años y que hoy la situación ya es desesperante.

“Tenemos pozos artesianos secos, barrios enteros en varios puntos de la ciudad donde ya no hay agua potable, eso es lo que nos trae hoy acá. Vamos a estar apoyando este proyecto y trabajando en conjunto con el gobernador del Alto Paraná para tratar de priorizar a los más de 300.000 habitantes de Ciudad del Este y así buscar darles una mejor calidad de vida”, dijo.