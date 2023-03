Video: Globo advierte a turistas brasileños sobre secuestros exprés en CDE

En el noticiero Jornal Nacional del canal Globo, con mayor audiencia de Brasil, se exhibió un reportaje sobre casos de secuestro exprés de turistas brasileños en el circuito comercial de Ciudad del Este. El informe incluyó testimonios de algunos afectados.

Un turista del Estado de Santa Catarina (sur de Brasil), que prefirió no identificarse, dijo que estaba en un shopping cuando fue abordado por dos hombres que decían ser guías turísticos.

“Me llevaron a una sala cerrada. Llegando allá, había cuatro personas más, me empezaron a agredir y dijeron: nosotros queremos tu dinero. Podés quedarte con todo mi dinero, mi celular, mi tarjeta de banco, podés quedarte con todo, solo quiero salir de acá”, había respondido la víctima, según relató.

Igualmente, se mostró una denuncia presentada en la Policía Turística por un ciudadano brasileño, quien declaró que fue abordado por un falso guía y fue llevado a un shopping donde quedó “atrapado” en una de las tiendas.

Cinco hombres armados le obligaron a hacer una transferencia de 4.000 reales, unos 5.200.000 al cambio actual; además, se apoderaron de 500 reales que el afectado tenía en la billetera, según la queja.

Globo advierte a turistas que actúan a punta de arma de fuego

Otro turista del Estado de Paraná recordó en su testimonio a la cadena de noticias brasileña que visitó Ciudad del Este con la intención de comprar cubiertas, y fue acompañado por un supuesto guía hasta una tienda donde lo encerraron.

“Apuntaron con un arma obligándome a hacer el pago. Si no lo hacía, no salía de ahí. Como yo no podía hacer nada, fui obligado a hacer un Pix (giro). ¿Nosotros fuimos con qué intención? Un paseo perfecto y sucede esa situación”, lamentó.

El noticiero también informó que en promedio se registran tres denuncias por mes de secuestros exprés de turistas brasileños, en base a datos de la Policía Turística apostada en la zona primaria del Puente de la Amistad.

Globo advierte a turistas acerca del esquema

En los últimos meses, en el microcentro esteño opera una gavilla criminal cuyos integrantes alquilan locales para montar una falsa tienda y atraer a víctimas mediante impostores que se hacen pasar por guías. Varios casos ya fueron denunciados, pero la investigación no avanza por la falta de interés de los fiscales de la zona.

Humberto Franco, jefe de la Policía Turística, dijo en el reportaje que los turistas son abordados por supuestos guías de compra que los llevan hasta tiendas donde son víctimas de fraude, extorsión y amenaza. “Pero son pocas de todas las tiendas de Ciudad del Este”, añadió.

El jefe policial recomendó no dejarse guiar por nadie en las calles de Ciudad del Este.