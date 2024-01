Polémica por nacimiento de bebé de modelo paraguaya: famoso cantante español no asumiría paternidad

El embarazo de la modelo paraguaya Gabriela Guillén, quien vive y trabaja en Madrid, España, acaparó los titulares de los medios del espectáculo de ese país desde su comienzo. Esto, debido a que la mujer atribuye la paternidad de su hijo al presentador y cantante español Bertín Osborne.

Lea: Critican a Kanye West por fotos atrevidas de su esposa Bianca Censori

Este, sin embargo, no mostró predisposición a ejercer el rol de padre. En una entrevista reciente con la revista Hola! de España, el músico dijo que decidió que no será padre y que no quiere ejercer la paternidad. No obstante, aclaró que si se confirma que el bebé de la modelo paraguaya es suyo, ayudará.

Ninguno habla del nacimiento

Por su parte, Gabriela Guillén dio a luz en estos días, aunque no se tienen muchos datos con exactitud, porque ni la madre ni el que sería el padre del niño se pronunciaron al respecto.

La modelo en todo momento ha dejado ver como un hecho que el bebé es fruto de su relación con el cantante Bertín Osbornel, y ha mostrado predisposición a la prueba de paternidad.

Incluso ha dicho que hará la prueba en el sitio estatal en el que ordene el juez y no en un centro privado, de manera a garantizar la absoluta transparencia del resultado.

En este caso, la prueba se haría en el Instituto Toxicológico, un sitio riguroso, seguro e imparcial para contar con el 100% de garantías.

Lea más: Kim Kardashian, tras acuerdo de divorcio, recibirá astronómica suma mensual de Kanye West

Acusaciones mutuas

Durante los últimos meses que, la modelo y el cantante se acusaron mutuamente en los medios de comunicación, generando una gran polémica.

Ahora, todos los medios permanecen expectantes de Bertín para saber si acudirá o no a conocer a su hijo. Sin embargo el cantante ya dejó claro que no quiere ejercer como padre.

Lo que sí es un hecho es que la relación de pareja entre la modelo y el cantante llegó a su fin. Durante el embarazo, Bertín Osborne no estuvo en contacto con la joven, que tuvo que recurrir al respaldo de su familia en Paraguay. Sus seres más cercanos viajaron a España para acompañarla en la etapa final de su gestación.