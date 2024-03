Simone Biles cumplió 27: Leé el tierno mensaje de su esposo

La gimnasta artística estadounidense Simone Biles nació el 14 de marzo de 1997. Así que, ayer llegó a los 27 años de vida y fue su esposo Jonathan Owens quien la llenó de halagos.

“Feliz cumpleaños al alma más hermosa, mi increíble esposa. Tan loco para mí cómo la vida te alinea con la persona con la que estás destinado a estar, me has hecho un mejor hombre de muchas maneras que no puedo explicarlo”, comenzó escribiendo Jonathan Owens.

“Mi corazón, mi roca y mi mejor amiga, todo en uno. Te amo tanto bebé, este va a ser un año especial para ti y no puedo esperar para apoyarte en cada paso del camino”, destacó el enamorado esposo de Simone Biles junto a unas bellas postales.

Simone y Jonathan, cuatro años juntos

Simone Biles y Jonathan Owens se conocieron en 2020 por medio de una aplicación de citas. El 14 de febrero de 2022 se comprometieron y en abril de 2023 unieron sus vidas en matrimonio, en Texas. Los tortolitos llevan cuatro años juntos y este es el primer cumpleaños de casada de la laureada gimnasta olímpica.