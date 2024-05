Dany Bogado, el paraguayo que promociona el ñandutí en Ibiza

Dany Gustavo Bogado tiene 38 años, nació en Ciudad del Este, pero creció en Coronel Oviedo. Hace unos años decidió emigrar y sobre su vida en la famosa isla española Ibiza comenzó contándonos: “Aquí en España trabajo ahora de celador sanitario. Siempre me ha gustado el mundo de la sanidad, hice estudios de técnico de prótesis dental en Paraguay. Hace ya 8 años que vivo en España, concretamente en Ibiza”.

“La verdad es que la isla me acogió muy bien. No me puedo quejar. Hay una comunidad importante de paraguayos aquí. En un momento, sentí que era importante promocionar nuestra artesanía y empecé hace pocos años con el tema de los sombreros de ñandutí y encontré el apoyo de Nuria Moreno, fundadora de NM Events in Ibiza y presidenta de Ibiza Luxury Destination, a la que le gustó mucho el producto y a quien estoy muy agradecido”, expresó Dany Bogado en conversación con ABC Digital.

El emprendedor Dany Bogado tiene una marca llamada Ñandutí in Ibiza y con sus accesorios como abanicos, aros, sombreros y bolsos customizados estuvo presente en un desfile de moda en el Ocen Beach Ibiza.

“Acabo de participar en un desfile que se hizo en el Ocean Beach Ibiza. Funcionó muy bien y a la gente le gustó mucho. Y el año pasado también estuve en dos desfiles, en el hotel Wiki Woo y en el hotel 7 Pines Resort Ibiza”, relató Dany Bogado a ABC Digital.

Dany Bogado: “Estoy muy orgulloso de poder promocionar y dar a conocer la artesanía de nuestro país”

“Yo no estudié diseño, pero siempre me ha encantado y he admirado el trabajo artesanal con el encaje de ñandutí, y he hecho cursos. La gente admira su finura, su complejidad y su delicadeza, y gustan mucho tanto los diseños como las combinaciones de colores. Ibiza es una isla que siempre está de moda e invita a la libertad, y estos complementos son ideales para cualquier evento u ocasión. Trabajo con un grupo de artesanas de Paraguay y he empezado a introducir también aparte de los sombreros, pendientes, abanicos y bolsos customizados”, siguió contándonos Dany Bogado.

“La verdad es que está siendo una experiencia muy buena, aunque al principio todo cuesta y hay que ocuparse de muchas cosas, y también se pasan nervios”, reveló entre risas el emprendedor Dany Bogado, además de destacar: “Es toda una aventura, pero estoy muy orgulloso de poder promocionar y dar a conocer la artesanía de nuestro país, a través de la moda, en una isla que tiene tanta repercusión”.