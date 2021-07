Horóscopo de hoy: día viernes 16 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Gareth Bale, 32; Tenika Davis, 36; Corey Feldman, 50; Will Ferrell, 54.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año necesitará disciplina si quiere que las cosas se hagan. Dejar que las emociones tomen el mando será costoso y contraproducente. Modifique su pensamiento para participar en proyectos positivos que le levanten el ego y lo hagan sentir bien con sus logros. El optimismo y la fe en lo que hace no lo defraudarán. Esmérese en alcanzar su meta. Sus números son 9, 15, 23, 25, 31, 34, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es firme, innovador y oportunista. Es original y expresivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): inclínese un poco cuando enfrente situaciones emocionales en el hogar que requieran llevarse bien con los demás. Haga su parte sin quejarse, y preparará el escenario para un día hermoso lleno de paz, amor y felicidad. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un cambio inesperado lo tomará desprevenido. No permita que se establezcan la ira o la agresión física y convierta su día o su relación con alguien en un desastre. Dé un paso atrás, reconsidere sus opciones y elija mantener la paz. Se alienta el romance. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): juegue para ganar. Reúna información, formule un plan y ponga la mira en los resultados que quiere lograr. Las mejoras personales y en el hogar lo alentarán a cuidarse mejor a usted y a las relaciones significativas. El romance está en las estrellas. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): esté orgulloso de lo que hace y no permita que un incidente emocional entorpezca el progreso. Discutir es una pérdida de tiempo; póngase por encima de los conflictos y evite los desacuerdos. Enfóquese en usar su inteligencia para recorrer su camino hacia la victoria. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): un cambio puede no ser bienvenido, pero será el impulso que necesita para comenzar el próximo capítulo. Considere las posibilidades; haga su parte para asegurarse de que lo que ocurre va en la dirección que eligió. Se alienta el romance. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): maneje con cuidado los asuntos de dinero, sus deberes profesionales y los gastos emocionales. Una jugada errónea tendrá efectos duraderos en su modo de vida. El sentido común lo ayudará a mantener un estilo de vida libre de estrés. Una oportunidad profesional parece prometedora. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): elija sus batallas sabiamente. Enfóquese en lo que es factible, asequible y lo desafía a rendir al máximo. No permita que nadie use tácticas emocionales para empujarlo en una dirección en la que no quiere ir. Sea bueno consigo mismo. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): se realzan los contratos, las negociaciones, las inversiones y el estilo de vida personal. No permita que se instalen la negatividad o la falta de energía; siga a su corazón y persiga sus sueños. Depende de usted hacer que las cosas sucedan. Asuma la responsabilidad de su felicidad. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no espere a que le llegue una oportunidad. Incorpórese y haga su parte para avanzar. Encienda el encanto y demuestre a todos lo competente que puede ser. No permita que nadie le robe el mérito o lo haga parecer inadecuado. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): establezca metas que sean factibles. No permita que el ego o sus emociones interfieran con hacer lo que es correcto o lo mejor. Preste atención a lo que dicen otros, a las promesas hechas, y hágase responsable usted mismo y a los demás de cumplir con sus responsabilidades. Actúe con mano dura. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): una empresa conjunta lo tentará. Mantenga el control de cuánto gasta y no se exceda para impresionar a otros. La falta de confianza saldrá a la luz si es demasiado complaciente o crédulo. Considere avanzar más lento y por su cuenta. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tendrá una forma singular de procesar lo que sucede a su alrededor. Su intuición no lo defraudará. Siga sus instintos, y sabrá cuándo decirle que no a alguien que probablemente lo defraudará. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.