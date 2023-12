Horóscopo de hoy: día viernes 01 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Vance Joy, 36; Sarah Silverman, 53; Nestor Carbonell, 56; Bette Midler, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: se avecina un cambio financiero para usted. Sea innovador, deje que su intuición lo guíe, espere lo inusual y aprenda a aceptar y abrazar todo lo que se le presente. Asuma la responsabilidad y concéntrese en lograr lo que desea. Mantenga la mente abierta y escuche a los expertos, pero asegúrese de que algo sea adecuado para usted antes de involucrarse. Confiérale atractivo al camino que seguirá, pero no endulce lo que tiene para ofrecer. Sus números son 9, 14, 22, 26, 30, 37, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es proactivo, decidido y vivaz. Es original y empático.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): participe y muestre a todos lo que puede hacer. Un enfoque innovador de la vida, el amor y la felicidad creará revuelo entre sus compañeros y le ayudará a atraer apoyo. La superación personal no pasará desapercibida; el amor y el romance están en las estrellas. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se haga cargo de más de lo que puede manejar. Su reputación está en juego y la forma en que los demás lo perciban determinará las posibilidades. Aceptar y realizar cambios sin perder el ritmo jugará a su favor. Abrace nuevos comienzos. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): evalúe su situación y planifique rectificar lo que no le funcione. Actualice sus aptitudes profesionales, apariencia o perspectivas para satisfacer sus demandas. Reúna información que le ayude a conseguir una rutina que le ofrezca tranquilidad y un paso claro hacia adelante. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): los excesos serán su perdición. No intente comprar la atención ni el afecto de nadie. Mantenga la calma y use su inteligencia para conseguir lo que quiera. Invierta más tiempo en usted mismo y esfuércese por crecer personalmente. No corra riesgos con su salud ni estabilidad financiera. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): haga a un lado los excesos emocionales y juegue limpiamente. Reconozca las posibilidades y apunte a asegurar su posición utilizando a su favor la inteligencia y sus habilidades. Haga planes originales con alguien a quien ama y comparta sus intenciones. Ponga en marcha sus objetivos y establezca un estilo de vida positivo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no permita que surja la ira; lo que se requiere es inteligencia. Tome en consideración lo que quiere y ajuste lo que sea necesario para alcanzar sus objetivos. Las oportunidades están disponibles, pero requieren un esfuerzo práctico para garantizar que aproveche al máximo cada situación que encuentre. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): se favorece la investigación. Controlar firmemente lo que es posible será su billete al éxito. Hable, haga preguntas y elija lo que le parezca correcto y esté dentro de su presupuesto. Haga de la estabilidad una de sus metas y el resultado generará gratitud. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aprenda, desarrolle su estilo y utilice de manera original sus habilidades. Acepte el cambio y conviértalo en una oportunidad. Hable desde el corazón; las personas adecuadas le ayudarán a llegar a su destino. El tiempo está de su lado y bastará con confiar y creer en usted mismo. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): acelere el proceso y diríjase a la meta. Inyecte su fuerza y coraje en cualquier cosa que persiga. No confíe en que los demás sean honestos con respecto a sus intenciones. Considere lo que puede hacer por sí solo y no dependa de que otros hagan las cosas por usted. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): sea abierto con respecto a sus planes. Escuche la retroalimentación ofrecida y evitará una situación emocional provocada por la falta de comunicación. No se endeude más de lo que puede manejar. El pensamiento creativo le ayudará a estructurar un plan de pago manejable. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no se exceda. Mantenga las cosas simples, asequibles y en su zona de confort. Las acciones traerán resultados mucho mejores que alardear de lo que planea hacer a continuación. Actualice su imagen y revele sus intenciones. Renueve sus finanzas para adaptarlas a sus planes. Se favorece el romance. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): concéntrese en terminar su trabajo. La disciplina y el trabajo duro lo llevarán a verse y sentirse de la mejor manera posible. No permita que lo depriman los problemas emocionales; la actividad física fomentará el crecimiento personal. Deje atrás la ira y diríjase en una dirección que prometa gratitud. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.