Horóscopo de hoy: día miércoles 14 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Danai Gurira, 46; Simon Pegg, 54; Meg Tilly, 64; Terry Gross, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: evalúe su vida y planifique incorporar más de aquello que lo hace feliz y lo satisface a la vez que elimina o reestructura lo que se interponga en su camino. Unos movimientos pequeños pero importantes pasarán desapercibidos, lo que aliviará las interferencias y le dará tiempo de consolidar lo que desea antes de que los demás se den cuenta. Pensar en el futuro y mantener un perfil bajo le permitirá llegar hasta la meta. Sus números son 8, 13, 26, 29, 34, 41, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es generoso, emocional y proactivo. Es persuasivo y reservado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no permita que le moleste aquello que hacen los demás. Gravite hacia aquellos con quienes tiene algo en común y deje que suceda la magia. La participación conducirá a conexiones nuevas y emocionantes o lo acercará a alguien que lo haga sentir bien consigo mismo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): evalúe las situaciones antes de revelar sus verdaderos sentimientos. Quizás no le guste lo que vea u oiga, pero evitará que cometa un grave error. No deje que la decepción lo desanime de participar en un evento. El amor y la felicidad están a su alcance. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): comparta lo necesario. Ofrecer demasiada información o tiempo lo desgastará y pondrá en peligro lo que quiere conseguir. Use su inteligencia y energía para planear el camino hacia la victoria en lugar de ayudar a alguien más a superarlo. Espere ser engañado; no crea todo lo que escuche. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): revise sus sueños y sea realista, e ideará un plan y un presupuesto que funcionen. No permita que nadie lo convenza de hacer algo que no necesita o que no puede permitirse. La información y la preparación son sus billetes al éxito. Pase tiempo con alguien a quien ama. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tómese un momento para pensar detenidamente. Si se hace cargo de demasiado o promete lo imposible, se quedará corto y pondrá en peligro su posición, reputación o relación. Mantenga la dignidad, sea un buen oyente y haga concesiones y, al final, los resultados lo favorecerán. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): analice las posibilidades y los costos involucrados y maximice lo que tiene. No tenga miedo de mostrar sus sentimientos ni de descubrir cuál es su posición con respecto a alguien a quien ama. Tómese su tiempo, evite reaccionar de forma exagerada y aprenda de la experiencia. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): las conversaciones serán difíciles, pero usted debe resolver los problemas que lo deprimen. Diga lo que tiene en mente y la respuesta que obtenga será razonable. Ofrezca compromiso. La autocrítica conducirá al beneficio y a la superación personales. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): piénselo dos veces antes de decir o hacer algo que cause revuelo. Concéntrese en sí mismo y en cómo puede mejorar física, emocional y financieramente en lugar de intentar cambiar a los demás. Amplíe sus intereses y amistades. Se favorece el romance. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): asóciese con personas que estén atravesando situaciones similares y puedan compartir información aplicable. Utilice su dinero con prudencia, ya que las compras innecesarias le generarán deudas. Un problema personal empeorará si no se resuelve rápidamente. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): concéntrese en el hogar y en los cambios que hacen la vida más fácil. La transparencia le ayudará a gestionar las quejas antes de que puedan desmantelar sus planes. No actúe por despecho ni participe en chantaje emocional. Si quiere hacer las cosas, negocie. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): una reunión abrirá una ventana de oportunidad. No deje que las emociones se interpongan en su camino. Considere lo que se le ofrece o está disponible para usted y cómo afectará su vida, luego proceda con confianza. Adopte una posición dominante, haga preguntas y actúe en consecuencia. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): actualice sus inversiones, sus documentos y cómo administra su dinero y sus asuntos personales. Rodéese de personas que puedan aprovechar su ingenio y sacar lo mejor de usted. Pensar en el futuro dará sus frutos. Se favorece el romance. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.