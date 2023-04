Con un “Miren. ¡No, no, no! ¡Presidenta, no, no!”, Cristina Kirchner declina su candidatura

REDACCIÓN INTERNACIONAL. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, confirmó que no será candidata en las presidenciales de octubre. “Miren. ¡No, no, no! ¡Presidenta, no, no!”, dijo durante un acto donde confirmó que declina presentar candidatura. No se descarta que compita por una banca en el Senado, cámara que actualmente preside.