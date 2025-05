Se levantó la huelga de médicos residentes y ex residentes del IPS

“En los ocho años que llevo como jefe de servicio el 100% de mis médicos han permanecido dentro de la institución y han sido asignados en diferentes lugares donde se requiere el servicio médico”, dijo el jefe de servicio médico.

Y agregó que “el temor de los residentes se basaba en que nuestro sistema de desprecarización nos otorgó un número muy bajo de médicos que podían pasar a ser ya médicos permanentes. Y por supuesto, no iba a poder albergar a la totalidad de los médicos que tienen la posibilidad de estar ya como permanentes dentro de la institución”.

El doctor Rivarola expresó que “no pasa por ahí, la mayoría de los jefes veníamos explicando a nuestros médicos que en un tiempo serían desprecarizados y pasarían a formar parte del staff de médicos permanentes. El problema es cuando personas exógenas o no representativas de la institución empiezan a generar un caos en la mentalidad de nuestros chicos”.

El directivo médico remarcó que “van a ser contratados la totalidad, no va a haber ni uno de ellos que van a estar fuera de contratación”.

Agradeció a los jefes de servicios médicos porque lograron entablar y direccionar esta nota que finalmente tuvo un éxito rotundo, según Rivarola.

La desvinculación

En otro momento dio cuenta de que “expusimos nuestras razones por las cuales creímos todos los médicos del IPS, a la cabeza los jefes de servicio, por la razón de que no estaba correctamente hecha la desvinculación de nuestros médicos. Nosotros somos jefes de servicio, somos los que damos el servicio al usuario del Instituto de Previsión Social, armamos las estrategias para brindar el mejor servicio a nuestros usuarios, asegurados”, apuntó.

Según Rivarola, el gerente, “el director médico, otros directores y el Consejo entendieron esto y revieron la postura de la descontrato de nuestros médicos, que hoy fueron recontratados por el tiempo y el periodo que corresponda”.

Las calificaciones

Informó también que “siempre las calificaciones para el proceso de precarización lo realizamos nosotros los jefes de servicio, y gracias a Dios tenemos un buen vínculo con nuestras autoridades. Mediante eso tenemos un nuevo sistema de desprecarización en donde los médicos van a tener una relevancia en la toma de decisiones, en el momento de ser desprecarizados nuestros médicos contratados. Para nosotros es muy importante que se tenga en cuenta que siempre el mejor manejo para entablar negociaciones es a través del diálogo”.

Las horas laborales y la antigüedad

Según el médico “tenemos una estructura que tenemos que analizar, considerar que las horas laborales de contrato de trabajo no se ajustan a las horas de aprendizaje. Yo sé que los chicos dedican años a su proceso de aprendizaje, lo entiendo, yo he pasado por ese mismo régimen. Lo que queremos es establecer que el sistema esté acorde y se ajuste a las normas de Contrataciones Públicas, y que no tengamos que desvirtuar los procesos que se tienen que seguir para que ellos puedan ser vinculados”.

Se suspende la huelga

Se suspende la huelga, “pero nosotros vamos a seguir procurando por ellos para que puedan ser parte del staff de médicos permanentes”, se comprometió.

“Hoy se inició la mesa de diálogo, donde se presentaron todas las argumentaciones médicas y legales para analizar y finalizar lo que pueda ser beneficioso para nuestros médicos. Hay cuestiones legales que tenemos que respetar, eso vimos hoy entre el grupo de asesores jurídicos, recursos humanos y dirección médica. Tenemos dos normativas la de la institución y por la que se rigieron en el proceso de formación, la Conarem. Ellos hoy tienen una persona representante dentro de la mesa negociadora, que argumentará las razones que consideran”, explicitó.

“Nuestro sistema informático cumplió su vida útil”

Según el jefe servicio “quienes hacemos el funcionamiento del hospital nos vemos impactados ante un sistema que hoy es ya arcaico, no nos permite trabajar correctamente y vemos el urgimiento de poder contar con un nuevo sistema para hacer seguimientos y tratamientos médicos a nuestros pacientes. Nuestro sistema que hoy ya colapsó, que llegó a su vida útil tiene 20 años de uso. No nos deja hoy saber el tiempo que disponemos de medicamentos porque no existe una manera de enlazar un sistema con el otro. Eso es imposible y vemos la necesidad de contar en la brevedad posible con un nuevo sistema informático”.