“La dosis letal de flúor está entre 32 a 64 miligramos por kilo de peso”, según odontólogo

Hoy el fiscal Fernando Chamorro le formuló una imputación por homicidio culposo a la doctora Lilia Espinoza y la receta con el triste desenlace tomó estado público.

Para comprender un poco más sobre el flúor y su uso en odontología consultamos con el doctor Gabriel Taddey, director de la Dirección Bucodental del Ministerio de Salud Pública, especialista en salud bucodental. “El flúor se utiliza en el tratamiento de niños con el objetivo de fortalecer los dientes pero en dosis prácticamente ínfimas”, especificó.

“La literatura dice que la dosis letal de flúor esta entre 32 a 64 miligramos por kilo de peso, si estamos hablando de una persona de 22 años, de contextura mediana, podríamos decir que llega a pesar unos 60 kilos. Si tomamos el número mínimo de 32 da algo así como 1.900 y algo de gramos, hay que multiplicar 32 x 60 y no llega a 2 gramos. Por lo tanto, se puede considerar una dosis letal, lo que tomó la persona del caso que estamos hablando”, ejemplificó Taddey.

El tratamiento establecía, según la receta que la joven tenía que tomar una pastilla de 2 gramos durante de 14 días.

“Cuando hablamos de intoxicación aguda se puede dar con una sola toma. Peor hubiera sido si tomó 2 gramos hoy y 2 gramos mañana”, explicó.

¿El fluor se usa normalmente en odontología, en pastillas? “Se usa pero en niños, yo realmente no conozco los detalles del caso, lo leí en la prensa, creo que decía que se usó para el tratamiento óseo, pero no se receta para el tratamiento óseo. El flúor en esta presentación en odontología se receta para fortalecer la estructura del esmalte y se hace generalmente en niños cuando los dientes se están formando, en concentraciones millones de veces menor en gotas, en comprimidos, dependiendo de la edad del niño pero no como se lee en la prensa, no así como se le dio a la joven. No corresponde en teoría”, amplió el odontólogo.

Añadió posteriormente, “el flúor se le da a los niños cuando los dientes están en formación, y en casos específicos porque esta en los alimentos y en pastas dentales. Para adultos y para una cuestión ósea es la primera vez que escucho. Tengo poca información y no quiero equivocarme”, finalizó el especialista.