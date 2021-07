Altenar o combinar vacunas y nuevas dosis multivalentes: ¿Cómo sería el futuro tras masiva vacunación?

Núñez consideró tanto el futuro como la actualidad en torno a la vacunación contra el covid-19 y echó por tierra algunos de los mitos más comunes que hay en torno al tema. Fue tajante en cuestionar la actitud de querer elegir vacunas. “No es una heladería donde podemos ir a elegir un sabor, necesitamos de estricta inmunización”, enfatizó el médico, apelando a que todo el que pueda, se inmunice lo antes posible.

“Hay que vacunarse con la vacuna que esté disponible, en el lugar más cercano a tu casa y en el menor tiempo posible”, insistió e incluso consideró que a futuro podríamos requerir alternar entre las diferentes plataformas existentes, o bien que surjan nuevos refuerzos.

“El hecho de que uno se aplique una vacuna, no quiere decir que no tengamos que aplicarnos de vuelta otra, estoy convencido de que el futuro en estas vacunas serían alternancias de plataformas, modificaciones en las dosis, por ejemplo, hay algunas que requieren una tercera dosis y otros esquemas donde se combinarán plataformas de vacunas y digamos, plataformas nuevas que aún no recibimos”, planteó sobre el panorama próximo.

Comentó que con las vacunas actuales, la inmunización que otorgan y los efectos secundarios que podrían provocar no varían considerablemente, por lo que no se puede hablar de una mejor o peor que otra. En todo caso, la evolución llegaría más adelante con nuevas vacunas que cubran el espectro de variantes que vayan surgiendo, tal como se da con el caso de la influenza.

“También estoy convencido de que a futuro vendrán vacunas polivalentes para las variantes, o sea, que una vacuna sea efectiva o eficaz para varias variantes, como es con el virus de la influenza”, insistió.

Otro punto que cuestionó duramente es cuando dicen que la vacuna no impide el contagio. Si bien hay que mantener los cuidados preventivos, que permiten evitar contagios no solo del covid-19, sino también de otras enfermedades, las vacunas pueden llegar a ser tan efectivas que impidan que la personas desarrollen la enfermedad.

“Eso es falso y es un error de concepto, las vacunas pueden ser muy efectivas hasta el punto de evitar que la gente se contagie, puede generar inmunidad para que la gente no se contagie o que se contagie y desarrolle la enfermedad pero disminuye notablemente la mortalidad”, dijo.

Algo ya más impredecible a futuro es cómo se comportará el virus y cómo se adecuará la humanidad al mismo. Existen dos posibilidades, que el virus vaya mutando constantemente, lo que impida que las personas adquieran una inmunidad propia, por lo que se requerirá una vacunación constante, o bien, se podría dar que el virus no varíe tanto, y la inmunidad adquirida con vacunas y con la circulación misma, hagan que el covid-19 deje de ser tan peligroso.