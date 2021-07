Reclaman perforación de pozo artesiano en Pirayú

Los pobladores del asentamiento San Cayetano, liderado por el dirigente campesino Luis Careaga, salieron a marchar por la ruta que va a Paraguarí. “Con esta manifestación lo que se pretende es hacernos sentir, que si no recibimos respuesta del gobernador Baruja, nos iremos a acampar en frente de la Gobernación”, indicó.

Careaga explicó que el pedido se hizo a través de la página web de la Gobernación de Paraguarí, pero que hasta el momento no recibieron respuesta alguna del ejecutivo departamental. “La familia que no tiene ingreso propio trata de rebuscarse en esta pandemia y una forma de garantizar la alimentación en el hogar es produciendo hortalizas a través de la huerta familiar”, refirió el dirigente campesino.

Comentó que no encontraron mejor manera de forzar una respuesta, que salir a la calle a reclamar porque ahora es la temporada de cultivo, y si no se tiene agua, no se va poder emprender ningún proyecto productivo en el asentamiento San Cayetano.

Al respecto, el gobernado Baruja manifestó que el dirigente Careaga lidera varios grupos en el asentamiento de Pirayú, y que ya se asistió a las familias en reiteradas ocasiones, con perforación de pozos, motobombas, preparación de suelo y víveres para olla popular.

“Para este caso específico ya se les explicó que siempre se depende de transferencias del Ministerio de Hacienda para poder cumplir con los proyectos. Ahora se está aguardando contar con fondos. La perforación de pozo para el asentamiento San Cayetano ya está programado para la primera quincena del mes de agosto”, concluyó.