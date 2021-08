Precios de la carne bovina, porcina y aviar aumentan un 32% en promedio

El alto precio que está teniendo el ganado de exportación es favorable para la economía en general y para el sector productivo, pero genera preocupación entre los faenadores de ganado para el mercado local, por sus consecuencias inevitables sobre las cotizaciones de los cortes de la carne al consumidor, según demuestran los datos de la Secretaría de Defensa al Consumidor y el Usuario (Sedeco).

Al comparar los precios de la carne registrados en el monitoreo hecho por la Sedeco en agosto del 2020, con el último sondeo que hizo el día 20 de este mes, se observa que, en el caso de la rabadilla, de G. 33.423 por kilo pasó a comercializarse a G. 48.550 por kilo. Este incremento representa un 45%, para uno de los cortes de referencia más importantes.

A su vez, la carnaza de primera, tipo paleta, que hace un año se vendía por G. 28.965 el kilogramo, ahora se expende en los supermercados por G. 40.175, un 38% de incremento.

Así también, los precios de la carne molida, de primera y de segunda, se incrementaron 34% y 38% respectivamente, sobre los valores de un año atrás. Actualmente se ofrecen por G. 39.237 el kilogramo y por G. 26.987 esa unidad, la de primera y de segunda respectivamente.

En el caso de la costilla de primera, hoy tiene un valor de G. 28.050 por kilogramo, que implica un encarecimiento del 21% respecto a agosto del año pasado.

Uno de los rubros premium de la carne, el lomito, cuya cotización ya no figura en el sondeo de la Sedeco, como se hacía cuando era dependencia del MIC, vemos que hoy se ofrece entre G. 79.900 y G. 94.950 por kilo en supermercados de la Capital, según la marca. Estos precios son inaccesibles para el común de la gente, debido a que incluso superan el jornal mínimo diario, establecido por la ley.

El puchero de primera presentaba un precio de G. 13.695, en agosto del 2020 y a la fecha se vende por G. 17.575 por kilo, según el informe de Sedeco.

Carnes de pollo y cerdo

El precio de la carne de pollo también subió, así el de la pechuga aumentó un 42% respecto a agosto del 2020, porque de G. 11.525 por kilogramo pasó a G. 16.362 por kilogramo.

El pollo entero, que se venía ofreciendo por G. 10.629 por kilogramo en agosto del 2020, ahora se oferta a G. 15.825 por kilogramo, variación que significa nada menos que un aumento del 50%.

En cuanto a la carne porcina, los datos de Sedeco indican que sus precios también se encarecieron. El de la costilla de cerdo estaba en G. 20.958 por kilo y subió a G. 22.462, lo que refleja un incremento de 7%.

Precio del ganado

Por otra parte, el precio del ganado subió un 100% con relación al año pasado; el miércoles de la semana anterior, el tipo novillo de exportación se comercializaba en US$ 4,00 por kilogramo al gancho, que según explicaron referentes del rubro, se debe a la alta demanda para envíos de carne, así como también a la escasez de hacienda terminada, como consecuencia de la sequía de años anteriores, según se informó.

Los datos de la Comisión de la Carne, de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) señalan que el récord del precio del ganado en Paraguay es de US$ 4,22, registrado en agosto del 2011; mientras que la mayor depresión que registró el precio del ganado fue de US$ 2,00, en mayo del año pasado.

Récord en exportación de la carne bovina

Al cierre de julio de este año, la exportación de carne bovina y menudencias fue de unas 250.000 toneladas, a los diferentes mercados, por aproximadamente US$ 1.063 millones, de unas 1.404.157 cabezas faenadas. Las exportaciones de toda la cadena ganadera, que incluye carne y menudencias bovinas; carne, menudencias y despojos porcinos; carne aviar con sus menudencias y despojos; subproductos comestibles y no comestibles, desde enero al cierre de julio de este año sumaron 385.449 toneladas por US$ 1.238 millones, 40% por encima en volumen y 70% en divisas, respecto al 2020.