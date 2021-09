Picadura mortal: ¿Qué hacer ante la presencia de abejas en la casa?

La llegada de la primavera no solo trae lindas flores sino también la presencia de abejas que buscan hace el trabajo de polinizar. Para convivir con estos insectos sociales se debe tener en cuenta muchos factores para no generar furia en ellos y nos lleguen a picar.

Ayer, por ejemplo, una mujer de 88 años falleció en el hospital general de Villa Elisa, donde fue internada tras ser víctima de un ataque de abejas.

Según el alergista Dr. Manuel Ratti, ciertas picaduras de abejas, avispas y ciertas hormigas inyectan veneno a nuestro cuerpo. Una sola picadura de la abeja puede generar desde una alergia hasta la muerte. Ante la picadura de este insecto hay que tener en cuenta si la persona es alérgica o no.

Lea más: Mujer muere tras ser atacada por abejas en Villa Elisa

Atención alérgicos a las abejas

Si una persona es alérgica, se puede generar un shock anafiláctico que activa los mecanismos de alergias en el organismo, genera dilatación en los vasos sanguíneos, disminuye la presión arterial y puede generar hasta la muerte.

La persona alérgica a picaduras de abeja debe estar precavida y debe saber el nivel de riesgo que tiene. A través de una medicación puede recibir la inmunización de la picadura de una abeja y, en el caso de ser picado, debe ser entrenado a tomar antialérgico. Ante la reacción severa de una picazón, la persona debe tener una jeringa de auto-inyección con adrenalina, afirma el especialista.

No alérgicos, acudir inmediatamente al hospital

Por otro lado, una persona no alérgica, lo primero que debe realizar es ir al centro asistencial lo antes posible. “Una persona no sabe el grado de reacción de puede tener”, señala el Dr. Ratti. Debe hacerse un chequeo con un médico y recibir la dosis de un antialérgico. Ante una reacción severa, se aplica una inyección de adrenalina. No se recomienda la automedicación y la espera de algún síntoma alerta como fiebre o malestar.

Los mitos ante picadura son solo eso

Según el especialista, existe varios mitos que las personas realizan para aliviar el dolor o evitar los efectos adversos a la picadura.

No se recomienda la práctica de técnicas que no estén científicamente comprobadas y no sean 100% efectivas; podría generar un efecto temporal o empeorar la situación y, siempre tener en cuenta que son solo un mito.

¿Cómo saber si una persona es alérgica a la picadura de abeja?

Hay varios hospitales y laboratorios que realizan el test para saber si una persona es alérgica a las picaduras de las abejas o no. Se suele realizar pruebas en la piel y la medición de anticuerpos en la sangre.

Uno de los lugares que se realiza el test es en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción.

Un panal cerca de la casa, ¿es peligroso o no?

La presencia de un enjambre abejas cerca de la casa puede generar preocupación y molestia, especialmente si el panal se vuelve grande. En caso de tener un nido de este insecto cerca, es importante no desesperarse e eliminar lo antes posible sin precausión.

Las abejas prefieren los arboles añosos como su hogar. Sin embargo, las talas indiscriminadas genera que las abejas busquen otro lugar para sus nidos, y lo hacen en un territorio en donde pueden encontrar tres elementos importantes: refugio, alimento y agua.

El director general del Resctatebejaspy, José Caballero, señala que las abejas no son insectores agresivos sino defensivas; estos protegen su reserva de miel, sus crías y a su reina. La convivencia con estos voladores es principalmente respetar su territorio y llamar a especialistas apicultores para la eliminación del panal y el traslado a un lugar seguro para su desarrollo.

No eliminar el panal; llamar a especialistas

No se recomienda interferir en el ecosistema de las abejas e intentar eliminar su nido sin conocimiento de cómo manipularlo, puesto que estos pueden sentirse amenazados y atacar por instinto. En una colmena puede haber aproximadamente 600 insectos y el veneno que liberan puede generar desde una simple alergia hasta la muerte.

La temporada alta de solicitudes para el traslado de nido y panales de abejas son desde setiembre hasta marzo, según afirma el especialista en rescate urbano de este animal. “En esos meses recibimos aproximadamente cinco llamadas por día para el traslado”, expresó.

La estación de la primavera es el momento en el que las abejas realizan la polinización, un proceso fundamental para el mantenimiento de la vida sobre la Tierra. Es importante que estos insectos todavía realicen este trabajo de manera natural en Paraguay, puesto que en otros países se realiza artificialmente para mantener la especie de plantas.

Para más información de rescate y traslado de las abejas, el grupo de rescatistas urbanos del Paraguay trabaja en la protección de estos insectos.

Los ciudadanos que desean el servicio de eliminación de panales o nidos pueden contactarse al 0976 238 353 o través de las redes sociales: @rescatabejaspy.