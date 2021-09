“Revota”, la app para conocer a los candidatos a intendente de Asunción

La herramienta digital cuenta con datos como: cargos anteriores, contacto, declaraciones juradas, procesos judiciales, redes sociales, entre otros.

Si bien, hasta ahora, los candidatos a intendente de Asunción son quienes ya cuentan con todos los datos para ser consultados, también se encuentran en proceso de ampliación para tener datos de candidatos de todas las ciudades del país.

José Vicensini, director de “Revota”, comenta que la idea nace en una reunión de amigos en la que comentaban sobre la actualidad del país y el por qué el paraguayo no se siente representado por sus gobernantes, “y es porque no se tiene un buen ejercicio a la hora de elegir y no se conoce a los candidatos”, subrayó.

Señaló además que una vez que la idea ya fue más concreta, se organizó el equipo humano, el informático y luego formaron alianzas con Global Shapers Asunción, una comunidad de jóvenes que transforma diálogos en acciones, la cual ha sido fundada y es apoyada por el Foro Económico Mundial.

“La financiación es independiente, con el apoyo de las alianzas realizadas. No nos involucramos con el sector político en ese aspecto porque queremos estar del lado del ciudadano”, señaló Vicensini.

Resaltan, además, que la única forma de mejorar la gestión municipal es participando de forma informada en las elecciones y, de esta forma, fortalecer la democracia.

APP Revota

No necesita usuario ni contraseña.

Se puede descargar desde cualquier plataforma.

Ya cuenta con más de mil descargas.

Aseguran que es “amigable”.

Contactos: @revotapy, y el teléfono celular (0981) 452-064.