Distinguen hoy a empresas maquiladoras del año

La Cámara De Empresas Maquiladoras Del Paraguay (Cemap), dirigida por Carina Daher, entregará un reconocimiento a las empresas del sector, de diferentes rubros, que se destacaron en este 2021. La actividad se desarrollará hoy a partir de las 19:00, en el edificio Aviadores, y contará con la participación de los ministros de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Carla Bacigalupo. También participarán el titular de la Ande, Félix Sosa, el viceministro de Tributación Óscar Orué, y la directora del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) de Salud Pública, Elsi Ovelar, y representantes de Cancillería, entre otras autoridades.

Entre las categorías de la premiación figuran el reconocimiento al mayor empleador, mayor empleador de mano de obra femenina, mayor exportador, mayor exportador a mercados no convencionales, y mayor inversor en maquila servicios. Todos aquellos que se hayan destacado este año.

Conforme a un reporte del gremio, actualmente 232 empresas se encuentran con programas aprobados, empleando directamente a 19.249 personas, según informe del Instituto de Previsión Social (IPS) al cierre de octubre.

Destino de la exportaciones

En este 2021, las exportaciones registradas de maquila al cierre del mes de noviembre ascienden a US$ 80 millones, cifra que supera en 24% a lo reportado en el 2020 en el mismo período. En el mismo lapso, los 5 mayores productos exportados de enero a noviembre, corresponden a los del rubro autopartes (27%), seguido de confecciones y textiles (17%), productos alimenticios (17%), aluminios y sus manufacturas (14%) y plásticos y sus manufacturas (11%).

Por otra parte, el 89% de las exportaciones de maquila tuvieron como destino el Mercado Común del Sur (Mercosur) y en mayor proporción, Brasil y Argentina. El 11% de las exportaciones restantes se han dirigido al resto del mundo, principalmente a Estados Unidos, Chile, Uruguay, Ecuador, Tailandia, entre otros.

En cuanto a las ventas al extranjero acumuladas al 2021, ascienden a US$ 807 millones, un incremento del 62% en comparación al 2020, año que se había registrado US$ 498 millones. En el 2019, la cifra fue de US$ 558 millones.