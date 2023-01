Registran 80% de morosidad en pago de los impuestos en la Municipalidad de Ayolas

Al cierre del 2022 se puede observar una alta tasa de morosidad en pago de impuestos por los contribuyentes. Se está alcanzando y superando el 80%. Esta situación es algo que se viene arrastrando hace muchos años, expresó Carlos Duarte.

La administración comunal viene evaluando por qué los contribuyentes no pagan los impuestos. Como resultado se puede observar que muchos no tienen voluntad de pago, otros no lo hacen por desconocimiento y eso hace que la municipalidad tenga que buscar la manera de salir a conseguir esas recaudaciones para poder cumplir sus obligaciones con la ciudadanía.

Pese a la difícil situación económica que atraviesa el país y el distrito de Ayolas, que también afecta la recaudación en concepto de impuestos, se logró cerrar el 2022 prácticamente actualizado el pago de los salarios (incluyendo aguinaldo) de los funcionarios municipales después de que se les alcanzara a adeudar casi seis meses, resaltó el intendente.

El pago de diciembre tiene un atraso de seis días, pero la semana próxima se estará cumpliendo con ellos, manifestó.

Para este año se tiene la intención de mejorar los servicios. Eso será posible saneando la situación financiera de la institución y de esa manera el contribuyente sienta la voluntad de pagar sus impuestos dentro de la comunidad.

También mencionó que muchas personas que por pagar G. 50.000 menos por patente de rodados prefieren ir a pagar esas tasas en los distritos de Santiago, Misiones o Yabebyry.

“Vamos a seguir trabajando para mejorar el servicio dentro de la comunidad y esperamos que el contribuyente también pueda poner su granito de arena pagando su compromiso establecido por ley”, finalizó.