Buscan a adolescente desaparecida en Tobatí

Se trata de Angélica Sofía Benítez Amarilla, de 15 años, oriunda del barrio San José de la ciudad de Tobatí. Según datos de la Policía Nacional la adolescente está desaparecida desde ayer y hasta ahora nadie sabe nada de ella.

La madre identificada como María Elena Amarilla Duarte relató que desde ayer a las 12:20, no sabe donde está su hija. Explicó que presumen que la menor habría desparecido en el horario en que debía estar en su colegio.

Al percatarse de que ya era tarde y su hija no regresaba a su domicilio rápidamente se comunicó con los docentes del colegio, y los mismos le manifestaron que la adolescente no había llegado a la institución y que no sabían que estaba desaparecida.

La madre dijo que está muy preocupada porque no tenía ningún conflicto con su hija y no cree que se haya ido por su voluntad. Señala que localizarla esmuy difícil porque no sabe ni donde empezar a buscarla, y además la misma no cuenta con celular.

Ante esta situación la familia de la menor solicita a la gente que ayude a localizar a Angélica y la madre autoriza la difusión de su fotografía para encontrarla lo más pronto posible.

Si tienen alguna información pueden contactarse directamente al 911, al 147 número de ayuda del MINNA o al 133 Ministerio de la Defensa Pública.