Biológicos para el cuidado de cultivos

“Hay que entender que la agricultura representa todo un ecosistema donde actúan diversas especies de seres vivos, y en esa comunidad están los microorganismos. Por tanto, es importante que estos microorganismos estén presentes para equilibrar la población biológica en el suelo, pero aparte de eso, también se debe lograr ese equilibrio en la parte aérea del cultivo, aplicando los entomopatógenos que pueden ser hongos, bacterias o virus para controlar la población de plagas”, señaló el ingeniero.

Insectos plaga vs. benéficos

“Sabemos que en el ecosistema, el equilibrio se produce desde la cadena alimenticia, por ejemplo, los insectos plaga siempre están, pero cuando estos se multiplican de manera en que ya no se pueden controlar, representan un problema, y se presenta el desequilibrio, por eso es fundamental el control que se puede lograr por medio de los entomopatógenos, y ese es el trabajo del producto biológico; en palabras simples sería, enfermar a las plagas que están en los cultivos y reducir la invasión equilibrando la presencia de insectos plaga y benéficos”, explico el profesional.

Lograr el equilibrio

El ingeniero comparó el equilibrio que se busca con el de un bosque. “En el bosque conviven insectos plaga y benéficos, pero en armonía, sin perjudicarse, el uso de productos biológicos ayuda a la presencia de los insectos biocontroladores que son predadores, por tanto si vamos complementando un conjunto de factores, por un lado los entomopatógenos y por el otro los insectos benéficos controladores, se podrá manejar bien a los insectos plaga”.

Ofertas en el mercado

“Actualmente hay una gran oferta de productos biológicos en el mercado, y el productor debe entender que utilizar biológicos no es como aplicar productos químicos, porque no son agentes de choque, en realidad creo que el término debe ser inocular o cultivar, no aplicar, ya que ellos de manera natural se van instalando en los cultivos, y el productor debe conocer el manejo, la temperatura ideal para aplicar, el momento y otros factores importantes”, destacó Delvalle.

Saber utilizar y asesorarse

“Cuando alguien llega al productor y le dice que con el uso de biológicos va a controlar un problema fuertemente instalado, en una condición climática no ideal para la multiplicación del patógeno, te está induciendo a cometer una práctica errada, por eso es importante conocer bien; no es lo mismo aplicar un acefato (químico) que una beauveria (biológico), para el control de cigarrita en maíz. El mismo proceso es diferente, el producto biológico es muy amigable con el ambiente, eficiente y económico, pero hay que saber utilizarlo”, finalizó el directivo de Biosoltech.