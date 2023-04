Rufina y Juan: Un camino difícil pero valiente

El ambiente de fiesta se respira por estos días en el distrito de Lima, departamento de San Pedro. Es que toda la comunidad está invitada a la que promete ser la fiesta más grande que se haya vivido en el pueblo.

La unión civil de Rufina Ibarra (70) y Juan Ramón Portillo (27) se convirtió en una causa común de todo el pueblo.

La pareja lleva 7 años de relación, y los deseos de hacer la unión oficial están albergados en sus corazones desde hace un tiempo, pero las posibilidades económicas de ambos son muy limitadas para soñar con una fiesta de bodas.

Nota recomendada: La mamá de Rodolfo Angenscheidt se casó a los 88 años con su pareja de 94

Queridos por todo el pueblo

El cariño que supieron cosechar entre sus amigos y vecinos dio sus frutos, y toda la comunidad se unió en una espontánea campaña solidaria, para hacer posible el sueño de Rufina y Juan.

Todo empezó con un grupo de WhatsApp para buscar una fecha de boda. La iniciativa se tradujo en 600 miembros de este grupo cooperando económicamente para que hoy esté a la vuelta de la esquina la fiesta más grande que haya tenido el pueblo.

Incluso el intendente municipal, Juan Manuel Ávalos, aportó su colaboración, y puso a disposición el tinglado municipal, donde se realizará la celebración. Además, el administrador comunal obsequió a la pareja un terreno, para cumplirles el sueño de la casa propia.

Los invitados oficiales son 500, pero la invitación es abierta a toda la comunidad. Al menos ocho grupos musicales confirmaron su presencia para hacer bailar a los invitados, y fueron contratados los servicios de discoteca. Como si de la fiesta patronal se tratara, toda la comunidad se congregará para alegrarse con los enamorados.

Lea: Amor a toda edad: se casaron a los 77 años

Coincidir, entre tanta diferencia

Rufina es locutora de un programa radial en su pueblo, y con los años, se volvió muy querida por sus vecinos y oyentes. También por sus compañeros de su emisora y de otras.

Uno de sus colegas, Osmar Lugo, de una emisora de Choré, le preguntó en una oportunidad, hace más de 7 años, si podía dar su número telefónico al aire. Luego de eso le escribieron 60 personas, entre ellas Juan Ramón, en ese entonces de 20 años, que se presentó como un admirador de su voz y su carisma.

La conversación se fue dando de a poco y a Rufina le agradó que el joven era muy educado. El amor se dio y desde ese entonces pasaron 7 años. Para ellos, el tiempo pasó muy rápido, pues dicen que se llevan muy bien, y en la relación son mayores los buenos momentos.

Claro, las dificultades también están presentes. Sobre todo las económicas. Ambos son muy humildes, y trabajan juntos en la venta de artículos casa por casa para poder suplir todos los gastos del hogar en el que conviven.

Les cumplirán el sueño de la casa propia

No tienen casa propia, por lo que la noticia de que recibirán un terreno como obsequio del intendente es una bendición para ellos.

Cuando se conocieron, Juan tenía 20 años, y Rufina 63. El novio cuenta que es oriundo de la ciudad de Ypané, pero en ese tiempo vino a trabajar a Guayaybí. Un día cualquiera escuchó la voz de Rufina en la radio y le pareció interesante. Recuerda que Rufina no le hizo las cosas fáciles, pero poco a poco se dio la conquista.

Lea más: Maricha Olitte y Gaspar Maidana celebran 35 años de puro amor

Juan no tiene hijos, aunque sí 10 hermanos. Tanto ellos como sus padres lo apoyan totalmente. Inclusive, su mamá será la madrina de la boda.

Por el lado de Rufina, el apoyo no fue total. Algunas de sus hijas no están de acuerdo hasta la fecha; no obstante ella supo enfrentar la situación con valentía, y seguir su sueño pese a que algunos no acepten su relación.

El juicio de la gente “es un detalle”

“En el amor no hay barreras”, expresa Rufina en respuesta a las críticas, y dice, a modo de ejemplo, que ya tuvo 7 años de “tanteo” para darse cuenta de que Juan vale la pena. Comenta que en sus momentos de enfermedad o de grandes apuros económicos, él estuvo siempre presente para socorrerla.

Para esta mujer, madre de 11 hijos, abuela de 27 nietos y bisabuela de cuatro bisnietos, el juicio de la gente es “un detalle”.

Los amigos pensaron en todo. Incluso, ya le han regalado materiales para la construcción de su futura casa.

Un acontecimiento para Lima

El intendente del distrito, Juan Manuel Ávalos, dijo que para todo el pueblo es un acontecimiento la decisión de Rufina y Juan de coronar su amor.

“Desde hace mucho se quieren casar, y todo el pueblo se involucró en la organización. Muchísima gente incluso de otros lugares está colaborando. Yo creo que va a ser la boda más importante”, manifestó el administrador municipal.

Las historias de amor y desamor son tan antiguas como la vida misma. Rufina y Juan demuestran con valentía que tienen derecho, como cualquier otra pareja, a darse una oportunidad de probar un camino juntos, a contracorriente de una sociedad que nos toma un examen permanente de moral.

Todo puede salir bien, o mal, pero no podrán decir que no se animaron a intentarlo.