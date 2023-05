El papanicolau y la colposcopía en busca del cáncer de cuello de útero

El papanicolau y la colposcopía conforman el trabajo científico que realizan dos hermanas, las doctoras María Cristina González de Riquelme y Marta González de Díaz Peña. Un legado de su padre, el reconocido Dr. Zenón González Romero, ya fallecido.

La doctora González de Riquelme respondió a nuestras consultas.

¿Qué es imprescindible saber sobre la detección del cáncer de cuello uterino? Las pruebas de detección precoz del cáncer de cuello uterino son el papanicolau y la colposcopía que estudian el cuello.

El cáncer de cuello uterino es uno de los cánceres más frecuentes, y después del cáncer de mama es el que más muertes de mujeres produce en nuestro país.

El papanicolau se indica luego del inicio de las relaciones sexuales una vez al año. Y a partir de los 65 años, si los estudios han sido normales, se puede espaciar el control, hacerlo cada dos a tres años.

El papanicolau y la colposcopía tras el carcinoma in situ

¿Existe el precáncer del cuello uterino? Es lo que nosotros llamamos el carcinoma in situ, que todavía no pasó la membrana basal, que esta comenzando, es el cáncer que todavía no se extendió.

El denominado precáncer o in situ se puede detectar con el papanicolau, y con un buen tratamiento se cura.

¿Qué le aconseja a la mujer que tiene miedo y deja pasar el tiempo sin someterse al estudio? Hay que hablar con ella y explicarle que el estudio es rápido, corto e indoloro. La prevención es lo que tratamos de inculcar a nuestras pacientes.

Una forma de concientizar a las mujeres es empezar a dar las charlas en los colegios, ya que vemos que cada vez las relaciones sexuales se inician más temprano.

¿Qué puede ocurrir si las mujeres están enfermas y no se someten a los controles? Es muy triste llegar a un estadío avanzado del cáncer, ya que a veces es muy poco lo que se puede hacer para salvar a esa mujer.

¿Qué se puede realizar a nivel de la población? El gobierno se tiene que preocupar de aconsejar a las mujeres a través de los medios.

El papanicolau y la colposcopía indagan qué incide en la aparición del cáncer de cuello uterino

La realidad es que las chicas empiezan a tener relaciones muy jóvenes es un factor que con el tiempo facilita que aparezca un cáncer.

El inicio temprano de las relaciones sexuales.

La promiscuidad o cambio de parejas.

El varón paraguayo no se quiere cuidar, no quiere usar preservativo y va contagiando infecciones.

El precursor del cáncer

El Virus del Papiloma Humano -VPH- es precursor del cáncer de cuello uterino y es detectable. Para evitarla las niñas de 9 a 14 años deben aplicarse la vacuna que se compone de dos dosis, con intervalo de seis meses.

Son muchos los virus que producen el cáncer de mama, el 16 y el 18 son los de alto riesgo; el 6 y 11 de bajo riesgo. Pero son muchísimos virus, estos son los más representativos.

La manifestación clínica ocurre con las verrugas, que pueden ser internas o externas, inclusive la paciente puede tener HPV sin tener verrugas, que se detecta con el test.

El test de HPV se indica cada dos a tres años, para descartar la presencia del virus.

¿Cuándo se obtiene el resultado? En 48 a 72 horas esta el resultado.

La colposcopía

La Dra. Marta González de Díaz Peña orienta sobre la colposcopía. Un medio de diagnóstico para determinar las lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino.

¿Cómo se realiza la colposcopía? Con un colposcopio, un aparato que sirve para mirar el cuello, y detectar lesiones. Si hay manchas blancas, rojas, algunas zonas que pueden llamar la atención.

Juntos con la citología o papanicolau se complementa con la colposcopía, ésta última precisa el lugar, la ubicación de la lesión y la citología informa de las células que se estan exfoliando.

La preparación

La mujer no debe estar con la menstruación

No ponerse óvulos.

No tener relaciones 48 horas antes.

No hacerse una ecografía intraabdominal.

Mujeres que ya fueron operadas

Las mujeres que tuvieron histerectomía se seguirán haciendo el papanicolau para controlar procesos inflamatorios, infecciosos, alteraciones por falta de hormonas, o atrofia.

Si fue operada por cáncer pueden haber recidivas y hay que estudiar a nivel del muñón vaginal.

El legado de un doctor excepcional

La Dra. Marta opinó que el legado de su padre el Dr. Zenón González Romero sigue. “Nuestro agradecimiento como hijas de un gran maestro es seguir trabajando, luchan contra este mal, así vamos a salvar vidas, manteniendo en alto su nombre”.

Al recordar a su padre la doctora María Cristina dijo que dejó un ejemplo de vida con humildad, sencillez y perseverancia. “Nos enseñó que podemos llegar a los más grandes objetivos en la vida, fue un gran patriota porque representó a nuestro país ante otros científicos en congresos internacionales y lo dejo muy en alto siempre”, finalizó.