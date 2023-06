Aplicación aérea de productos con ultra bajo volumen de agua

“Hemos realizado un entrenamiento teórico y practico en el Chaco paraguayo con pilotos y técnicos con el objetivo de lograr aplicaciones de productos más efectivas, y con mucho énfasis en el uso de ultrabajo volumen del agua. Incluso podemos decir que hicimos algo histórico, no solo para Paraguay sino en el mundo, y que es la primera aplicación de herbicidas con avión en pasturas”, explicó.

En vez de 50 litros, solo 5 litros de agua

“Habitualmente las compañías recomiendan utilizar entre 50 y 80 litros de agua dentro del tanque del avión el cual se mezcla con el producto para la aplicación. En este caso, nosotros hemos utilizado solamente 5 litros de agua. Las recomendaciones señalan que cuando la temperatura es más alta o la humedad es baja, no se debe realizar la aplicación o parar las aplicaciones; nosotros podemos decir que no es así, pues el agua se evapora, entonces, la mejor manera de reducir la evaporación es utilizar menos agua o hasta eliminarla. Sería aplicar el producto casi puro, porque el agua no es el que controla las malezas, es el herbicida”, dijo McCracken.

Agua, un pésimo conductor

“El agua es un pésimo vehículo para transportar los productos, por ejemplo el agua dura (sales e iones metálicos) reduce la eficacia de los productos y el Ph también (sea bajo o alto), entonces lo que tenemos es la opción de corregir la calidad del agua pero a un alto costo. Mirando de una manera objetiva, la mejor manera de hacer que los productos sean efectivos es sacando el agua; hoy los que utilizan esta técnica ya no se preocupan de la temperatura y la humedad”, enfatizó el especialista.

Tipos de picos

“Tenemos que seleccionar picos que lancen tamaños de gotas uniformes y más pequeñas que la tradicional, pues así cubrirá mejor el área a proteger o penetrar. Tenemos que lograr proteger las gotas contra la evaporación, y la mezcla del producto con el coadyuvante y el aceite nos ayuda a proteger la gota”, confirmó.

Nunca aplicar sin viento

“Me va a disculpar, pero esto lo vengo diciendo en todo el mundo, nunca se debe aplicar el producto sin viento, hay que tener un mínimo de viento de 3 kilómetros por hora, porque cuando no hay viento, hay alto riesgo de inversión térmica y con esto las gotas pequeñas sufren deriva. En una oportunidad hemos aplicado a la tardecita sin viento, y estas gotas viajaron 80 kilómetros”, dijo.

Efecto choque

“Cuando uno aplica el producto más puro, el efecto es inmediato y se ve principalmente cuando se están controlando insectos plaga. Aplicamos un insecticida con un buen aceite, y uno ve los bichos muertos en minutos, máximo en media hora; y si en media hora no están muertos es porque no se hizo una buena aplicación”, confirmó.

¿Riesgo para humanos?

“Es importante destacar eso, porque al usar el producto más puro no significa mayor riesgo para humanos o animales, ya que la aplicación se hace de acuerdo a las dosis recomendadas, con gotas más finas, se evita deriva y evaporación”, destacó.

Resistencia de insectos

A la consulta si el uso de productos muy puros podría causar la resistencia de las plagas, el ingeniero dijo. “Hay un libro que se llama “El arte de la guerra”, en donde se señala que para matar a su enemigo uno debe conocer dónde y cuándo duerme, cuándo come, y los horarios de más actividad. Si se quiere matar chinches a la mañana temprano es difícil, porque están bajo la paja, pero si lo hace al mediodía cuando la temperatura está encima de 35 grados, ellos están reproduciéndose en las plantas y allí es el momento. En cuanto a la generación de resistencia, solo se debe cambiar el principio activo en la próxima aplicación”.