Denuncian al juez Héctor Capurro por violencia contra un adolescente y difunden video

La madre del menor de edad denunció ante la Policía Nacional y viralizó en las redes sociales un conflicto que se generó cuando intentó retirar a su hijo de la casa del juez Héctor Capurro, ante un pedido de auxilio.

Mediante un video viralizado se ve un violento forcejeo del adolescente buscando escapar de la vivienda. El juez Héctor Capurro utiliza la fuerza para impedirlo, hasta que logra meter al adolescente a la casa, este logra zafar y luego lo vuelve a meter a la fuerza.

El video fue grabado por la madre, quien a gritos pedía auxilio al ver a su hijo pasar por ese violento momento.

Madre no encuentra respuesta favorable de la Justicia

La mujer, en comunicación con ABC, detalló el contexto de lo ocurrido. Manifestó que el sábado su hijo, estando en la casa de Capurro, la llamó y le dijo que se sentía mal, que no podía respirar. Ante lo reportado. Entonces llamó a su hijo, que no contestaba porque supuestamente Capurro le prohibió hablar con ella mientras estaba en su vivienda.

“Él estaba con una crisis de pánico”, manifestó la madre.

Relató que encontró en su teléfono pedidos de socorro, pidiéndole que lo fuera a buscar. “Yo le escribí (a Capurro) el día de ayer pidiéndole, por favor, que le suministre algún calmante y algún tranquilizante y no me respondió el mensaje; al contrario, me apagó el teléfono”, expresó.

Ante el pedido de socorro del adolescente, fue hasta la comisaría para ir acompañada a la vivienda de Capurro.

En el video también se escucha la voz de un hombre que dice ser de la Policía Nacional, que presencia el forcejeo dentro de la propiedad. También la Fiscalía tuvo participación, por lo que se pudo ingresar a la vivienda y así entregar el menor de edad a la madre.

“Espero que la Justicia pueda darse cuenta de una vez por todas de quién es ese señor. Mi hijo está aterrorizado, le tiene miedo”, comentó la madre.

ABC Color intentó contactar con el juez Capurro en reiteradas ocasiones desde ayer, pero aún no se obtuvieron respuestas. Las líneas de comunicación seguirán disponibles en caso de que desee brindar su versión sobre lo ocurrido.

JEM podría investigar los hechos de violencia del juez Capurro

El diputado Rodrigo Blanco, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), confirmó que ya están en conocimiento de este hecho público y adelantó que se podría iniciar una investigación preliminar entre hoy y mañana, dependiendo de la voluntad de los miembros del cuerpo colegiado.

“Hoy tenemos sesión extraordinaria y la ordinaria es mañana. Me atrevería a decir con mucha certeza que alguno de los miembros planteará (la investigación), porque lo venimos haciendo con todos los casos”, manifestó a ABC Cardinal.

Blanco agregó que es muy probable que el JEM disponga dicha investigación a los efectos de obtener toda la información necesaria y decidir si se avanza o no con un enjuiciamiento.