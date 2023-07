Disputa por rifa parroquial: Dictan medida cautelar de prohibición de entregar el premio del auto

El segundo comprador de la boleta de la “Gran Rifa Parroquial”, Abel Antonio Jarolin Báez, promovió la demanda ordinaria, por “Cumplimiento de Contrato” contra Miguel Pereira Florentín, quien fue ganador del premio al estar sus datos personales en el talonario. Entre los denunciados se encuentran la Diócesis de Carapeguá, el párroco local Cirilo Martínez y los miembros de la Comisión Económica de la parroquia, Violeta Ramírez de Recalde y Carlos Arce.

La parroquia local, en el marco de las festividades del santo patrono del distrito San Buenaventura, realizó la “Gran Rifa Parroquial”, cuyo premio principal fue un auto Toyota, tipo New Vitz, recién importado. El mismo fue sorteado el domingo último al término de la misa. En la ocasión salió ganador del automóvil Miguel Pereira Florentín, cuyos datos personales aparecía en el talonario.

Sin embargo, en horas de la tarde se presentó el ahora denunciante Abel Antonio Jarolín Báez, reclamando también el premio y presentó la boleta ganadora N°07358. El mismo asegura haber comprado de Pereira Florentín, pero éste niega haberle vendido y dijo que extravió su boleta cuando estaba realizando trabajo en la cima del Cerro Yaguarón, por lo que también realizó la denuncia correspondiente ante la Comisaría 15ª, de este municipio.

Por su parte, también Jarolin Báez, de la compañía Arrua’i del municipio de Itá, denunció en la sede policial, supuesta estafa de la que fue víctima. Contó que en fecha 13 del presente mes, había adquirido a G. 20.000 una boleta del sorteo de la rifa del automóvil, de Pereira Florentín.

<b>Cambian carátula</b> “<b>Cumplimiento de contrato y cobro de Guaraníes</b>”.

Al respecto, la denuncia fue presentada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Primera Instancia, en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, donde se admitió la demanda y la jueza Sady Barreto dispuso, que el objeto del juicio es “Cumplimiento de contrato y cobro de Guaraníes”.

La cédula de notificación fue recibida por las partes afectadas que tienen 18 días de plazo para realizar sus descargos correspondientes sobre la denuncia. Mientras tanto se debe dar cumplimiento a la “medida cautelar” que prohíbe contratar el premio, de la “Gran Rifa Parroquial”, del auto Toyota, tipo New Vitz, recién importado. Es decir no se puede realizar ninguna escritura de transferencia a favor de nadie, mientras no culmine el presente juicio, explicó la jueza Otazú de Mereles.

Ante el inconveniente suscitado entre Pereira Florentín y Jarolin Báez, el párroco Cirilo Martínez, por seguridad dispuso que el automóvil que se encontraba en la galería de la parroquia San Buenaventura, sea traslado a la Comisaría local, donde se encuentra aguardando la disposición judicial, para la entrega del premio.

Comunicado Parroquial queda en suspenso

La parroquia San Buenaventura había emitió un comunicado, en donde aclara que al adquirir una boleta se requiere el registro de los datos personales del comprador. Las boletas son nominales e intransferibles desde el momento de ser adquiridas. Se aclara que la parroquia cuenta con registro de cada talonario, números y vendedores autorizados, por lo tanto, no es responsable de la “supuesta reventa” manifestada por el comprador Abel Antonio Jarolin Báez.

Respetando el reglamento de la rifa y teniendo evidencia clara de quien fue el comprador original del número ganador, se hará entrega del premio a quien corresponde: Miguel Pereira Florentín, señala en la última parte del comunicado de la Parroquia. Esta disposición quedó en suspenso al ser judicializado el caso.