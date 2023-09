Los 22 años de la Red Nacional de Emisoras

“El origen de la Red Nacional de Emisoras del Paraguay se remonta a 25 de octubre de 1998 en Ciudad del Este durante la Asamblea General Originaria de la Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay en donde se resolvió patrocinar la iniciativa de emprender un espacio de promoción y divulgación de hechos y acontecimientos ocurridos en todo el territorio nacional a través de un noticiero radial en red”, señala el escrito.

Añade que “para la puesta en marcha se solicitó al Lic. Ladislao Mello Cabral, director de Radio Cáritas de Asunción para la gestión y operatividad del espacio noticioso, inicialmente con la cooperación de medios de identidad católica, sumándose a la iniciativa Radio Pa’í Puku de Tte. Manuel Irala Fernández del Chaco y Radio San Roque González de Santa Cruz de Ayolas”.

A continuación expresa que “el 14 de enero de 1999 se lanza el espacio denominado “El Pulso del País” en tres ediciones diarias. con la cooperación de los tres medios comprometidos con la iniciativa y un grupo de radios comunitarias”.

El relato concluye que “se reunieron directores y representantes de Radio Cáritas Universidad Católica, Radio San Roque González de Santa Cruz, Radio Pa’í Puku, Radio Ñasaindy y ACER para fundar oficialmente la Red Nacional de Emisoras el 12 de setiembre de 2001″, quedando esta como la fecha fundacional.

A 22 años de aquel acontecimiento integran la RNE los socios plenos Radio Cáritas - Universidad Católica de Asunción – AM 680, Radio San Roque González – AM 570 (Ayolas-Misiones), Radio Pa’i Puku – AM 720 (Teniente Irala Fernández-Presidente Hayes), Radio Ñasaindy – AM 620 (San Estanislao-San Pedro), Radio Misión FM 93.1 (Ayolas-Misiones), el Centro de Producción ACER (Asociación para la Comunicación y Educación Radiofónica) y Radio Fe y Alegría - AM 1300 de Asunción.

Sus objetivos principales son impulsar una comunicación participativa, educativa y popular, con el fin de contribuir al desarrollo integral del país, a la democratización de la comunicación, la recuperación de los valores culturales y el fortalecimiento de la identidad paraguaya.