San Juan Nepomuceno: familiares y vecinos piden esclarecer la muerte de un agricultor

El puesto policial de la compañía San Roque, San Juan Nepomuceno, comunicó un supuesto hecho de suicidio por ahorcamiento y la víctima fue identificada como Roque Francisco Amarilla Colmán, paraguayo, de 58 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado por los familiares en un bosque en la cercanía de la vivienda de su chacra. El cuerpo sin vida estaba sentado, pero por su cuello estaba una soga atada a un árbol.

El médico forense Edit Velázquez determinó como causa de muerte asfixia mecánica por ahorcamiento.

Los familiares de la víctima no creen que fue suicidio, a raíz de que el cuerpo presenta signos de tortura en varias partes, como ser quemaduras, heridas cortantes y otras evidencias del sufrimiento que padeció antes de morir. “Es posible que haya muerto por ahorcamiento, pero él no se suicidó; fue ahorcado por otros más”, indicaron los familiares, quienes por temor no quieren que se publiquen sus nombres.

Revelaron, además, que el asesinato es una venganza , presuntamente por abigeato, porque Roque Amarilla confesó a familiares cercanos que tenía miedo, que la situación no era buena, sin revelar el motivo exacto.

Según los datos, Roque Francisco Amarilla Colmán dormía en una casa ubicada en la chacra, no muy lejos de la vivienda principal. El objetivo era cuidar los cultivos y los animales menores que tenían allí, y posiblemente vio el accionar de los abigeos que utilizan el camino vecinal para trasladar los vacunos robados y es por eso que fue torturado y luego asesinado, indicaron.

En ese sentido, la fiscala del caso Mirtha Arévalos, comentó que no van a cerrar el caso como suicidio y que solicitará una autopsia para determinar primero la causa de la muerte y después seguir buscando evidencias del supuesto asesinato.