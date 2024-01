Violencia contra la mujer: este año ya no se apuntará solo a “apagar incendios”, sino a la prevención

Ni bien empezó el 2024 y ya las estadísticas cuentan tres feminicidios en lo que va del año. También se registraron cuatro tentativas de cometer el crimen hasta la fecha.

La viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres, Silvia Blasco, resaltó que desde el Ministerio de la Mujer ya no se enfocarán en “apagar incendios”, y en analizar por qué ocurrieron los casos.

Más bien, se centrarán en la sensibilización y prevención de los actos de violencia.

“La concienciación es importante, porque esta es una cuestión cultural, es difícil pero no imposible”, comentó la funcionaria.

Educar en prevención desde la infancia

Con el fin de trabajar desde la población infantil, se aliaron con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en el marco del programa “Escuelas abiertas”.

Además, este año fortalecerán una campaña denominada “todos los meses son noviembre”.

Esta campaña tiene por objetivo que miembros de todos los sectores de la sociedad puedan solicitar charlas de funcionarios del Ministerio de la Mujer no solo en noviembre, sino todo el año.

Además, tienen disponible la charla denominada “Noviazgo sin violencia”, que llevan principalmente a las universidades, así como también a los estudiantes del nivel medio.

Finalmente, la viceministra concluyó contando algunos signos de alarma, para que no se llegue a la violencia.

“El que te quiere no te controla”

“Si te dice qué ponerte, cómo salir, no son características de amor. Son controles. El ‘me preocupo por vos’, no es amor, el que te quiere no te controla. Hay confianza. Mostrar esas características que no se ven como violencia es importante, para que no lleguen al estadío de los golpes, insultos, y menos al feminicidio”, describió Silvia Blasco.

La funcionaria también recordó que el Ministerio de la Mujer brinda sicólogas, abogadas, trabajadoras sociales y también albergues de manera gratuita.

Para acceder a albergues, las mujeres primero deben pasar por una valoración de riesgo. Luego de esta evaluación, entran con sus hijos y no tienen que pagar nada.

Las charlas se pueden pedir todos los meses del año, enviando una nota al correo secretariageneral@mujer.gov.py