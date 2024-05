Pobladores de San Lorenzo temen que la lluvia derrumbe un puente peatonal

Varios pobladores del barrio Santa María de la ciudad de San Lorenzo están preocupados por el posible derrumbe del puente peatonal que une la calle Virgen del Paso. Manifestaron que la obra no cuenta con adecuadas vallas de protección, y en una parte de la pasarela un enorme árbol obstruye el paso de los peatones. El intendente de San Lorenzo, Felipe Salomón (ANR), dijo que no conoce el lugar, y que el puente no está entre las obras de emergencia.