Aprehenden a un hombre que disparó a la casa de su expareja en Cambyretá

Alejandro Andrés Fessler González (31) se encontraba con Ronaldo Acuña Machado (22), quien también fue aprehendido. Circulaban en un vehículo del presunto atacante en estado de ebriedad en el distrito de Cambyretá, en Itapúa. Fessler fue denunciado horas antes por su expareja de haber disparado varias veces a su casa en el barrio Jardín del citado distrito.

Los investigadores encontraron una vainilla servida y percutida de 9 mm dentro del vehículo de Fessler, un Toyota Voxy, negro, con patente AAHK828. La misma coincide con las encontradas frente a la vivienda de la denunciante.

Amila Elizabeth Lohse (28) relató a los intervinientes que discutió por teléfono con Fessler horas antes de que realizara los disparos. Aparentemente recibía amenazas de todo tipo por parte de su expareja de quien se separó hace dos meses, según refirió.

Efectivos de la Comisaría 101° local afirmaron que el principal sospechoso no cuenta con antecedentes, según el sistema informático. No obstante, tienen conocimiento de que fue capturado en el 2017 por un hecho de robo agravado y que incluso cumplió con prisión preventiva. Desconocen el motivo por el que no figuran sus antecedentes en el sistema informático.