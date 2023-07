Preocupan “soledad digital” de niños en Internet y entrega de celulares a temprana edad

Un joven de 25 años fue detenido esta mañana por pornografía infantil en el Bañado Sur de Asunción. Se descubrió que enviaba mensajes de índole sexual a una niña de 7 años, solicitándole además fotos y videos de sus partes íntimas, a través de Facebook.

El experto en ciberseguridad Miguel Ángel Gaspar se refirió al caso y señaló que la principal problemática es que los niños están en una especie de “soledad digital” debido a que se exponen en redes, sin un control de los padres.

“El problema es justamente ese, que los padres creen primero que la tecnología es neutra; segundo, que ven que les funciona el distractor y hace que sus hijos no molesten, y tercero, que les ponen una etiqueta innecesaria a los hijos de que son ‘millennials’, una generación conectada y de que saben más que ellos. Y eso es mentira. Es un caso de negligencia parental gravísimo”, dijo.

“Los servicios digitales, porque ni siquiera son redes sociales, están diseñados para adultos, están pensados en adultos, no solamente por la estimulación y el contenido, sino por la hiperconectividad. Ese es el problema: que están con gente que no conocemos y nosotros no sabemos”, prosiguió. Agregó que, como evidencia de este flagelo, el 2023 cerrará con niños accediendo a pornografía desde los seis años.

Instagram y su riesgo para niños

Gaspar comentó que con Instagram se da una situación peligrosa que descubrió un observatorio estadounidense de internet: el algoritmo de recomendación de esta red social -parte de Meta- favorece el encuentro de niños con pedófilos.

“Lo que demuestra este estudio es que la cantidad y calidad de datos que recolectan de los niños y de su entorno hace que este algoritmo los ofrezca como producto y ofrece a cuentas falsas de pedófilos como producto para los niños. Por eso es que tenemos tantas situaciones parecidas”, expresó.

Mark Zuckerberg, el propio dueño de Meta -empresa matriz de Facebook, Instragram y WhatsApp-, no expone siquiera las caras de sus hijos en redes. Recientemente, el multimillonario compartió una fotografía con su familia en Instagram, ocultando las caras de dos de sus niñas con emoticones.

Celulares a niños desde temprana edad

Agregó que en nuestro país van cada vez más en aumento los casos de “reclutadores” o supuestos “novios” de internet, que son realmente extorsionadores.

En ese sentido, resaltó que esta problemática se da porque los padres brindan de celulares a los chicos desde muy temprana edad y, peor aún, no realizan controles. “Tenemos clientes que han venido con niños que no pueden comer si no tienen el teléfono con un video desde los tres años”, comentó.

“Casos como este tenemos decenas, cada vez en más aumento. Ya a los dos años los usan para tranquilizarlos y que estén tranquilos allí en el sofá, sentados, para no molestar. El rango etario de acceso a la tecnología sin propósito va bajando; hoy es de dos años”, prosiguió.

Gaspar solicitó a los padres que realicen los controles de los celulares de los chicos y que se mantengan en alerta constante, considerando los riesgos que existen en las plataformas de internet como redes sociales.