Integran tribunal para nuevo juicio a “Papo” Morales por tentativa de homicidio

El Tribunal de Sentencia quedó integrado de la siguiente manera: como presidenta la jueza Elsi Romualda Ortiz y como miembros los jueces Emiliano Paternio Vera y Heber Patrocinio Chamorro, quienes tendrán a su cargo el nuevo juicio a Gregorio “Papo” Morales por el hecho punible de homicidio doloso en grado de tentativa.

Morales será sometido a un segundo juicio porque, para el Ministerio Público, cometió el hecho de homicidio doloso en grado de tentativa contra Antonio Talavera, quien se desempeñaba como capataz de la estancia de la madre del procesado, ubicada en el distrito de Borja, departamento de Guairá.

Gregorio “Papo” Morales había sido absuelto en juicio por el Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Guairá, presidido por el juez Julio César Alfonso Vera e integrado por Porfirio Martínez y Víctor Hugo Ortigoza, en mayo de este año, pese a que el fiscal Martín Escalada pidió una pena de 22 años de cárcel para Morales.

Si bien en ese fallo Morales fue absuelto por el hecho de homicidio, el órgano juzgador lo condenó por coacción grave a dos años de cárcel con suspensión a prueba de la ejecución de la condena. Además, debía someterse a tratamiento de recuperación y desintoxicación por dos años y realizar la donación de G. 10 millones al Hogar de Ancianos de Villarrica y G. 20 millones al Centro Control de Adicciones “El Camino”, de Itacurubí de la Cordillera.

Absolución de Papo fue anulada en segunda instancia

El representante del Ministerio Público, Martín Escalada, apeló y solicitó la anulación íntegra de la Sentencia Definitiva N° 64 emanada por el Tribunal de Sentencia.

El recurso de la Fiscalía fue analizado por la Cámara de Apelaciones de Guairá, conformada por los magistrados Juan Carlos Bordon Barton, Vicente Elizaur y Mercedes Balbuena, que finalmente decidió anular la SD N° 64 del 3 de mayo de 2023, que absolvía a Gregorio “Papo” Morales, y ordenaron el reenvío del expediente para la realización de un nuevo juicio.

Los camaristas, tras analizar los elementos, concluyeron que la sentencia estaba viciada, pues consideraron que para la absolución de Morales el Tribunal de Sentencia no se pronunció con relación a los hechos acusados y admitidos en la acusación de la Fiscalía.

Papo Morales no tuvo intención de matar, según camaristas

En otro momento, el agente fiscal se expresó con relación a la tentativa de homicidio por la que fue juzgado Papo Morales: “La Fiscalía pidió 22 años y explicó la cuestión de los golpes que sufrió el capataz, y de que le disparó varias veces y que uno de los proyectiles incluso dio en la frente. Eso consideró la Fiscalía como una tentativa”.

En contrapartida, “para el Tribunal no hubo intención de matar, porque, según consideraron, Papo Morales tuvo la oportunidad de rematarle a Talavera porque la víctima corre, huye y le da la espalda a su agresor y al no rematarle en ese momento, estando de espalda, vulnerable, es que para el Tribunal no hubo dolo de matar”, expuso Escalada.

Por esta razón es que el fiscal Martín Escalada anunció que presentará apelación contra la absolución de Gregorio Papo Morales y, a través de la misma, la anulación de la sentencia señalando la exclusión del video que muestra todo lo hecho por Morales.

Así también, el agente del Ministerio Público refirió que durante el juicio también se probó que luego del hecho protagonizado por Gregorio Morales y Antonio Talavera, Papo fue hasta la casa de la familia del trabajador para buscarlo nuevamente. De hecho, dos familiares víctimas de esa acción de Papo declararon durante el debate público.

El fiscal Martín Escalada tuvo intervención durante el juicio oral, mientras que las fiscalas Noelia Soto (unidad ordinaria) y Alicia Sapriza, de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, en las etapas anteriores.

Filmación del hecho había sido excluida como prueba

El video en el que se veía a Morales apuntando con un arma de grueso calibre y obligando a Antonio Talavera a arrodillarse frente a él, pidiendo que no lo mate, finalmente no fue incluido como elemento probatorio para el juicio, informó a ABC el fiscal Martín Escalada. En el material también se ve a Papo efectuando disparos en dirección al capataz, que huía de su agresor.

El agente del Ministerio Público señaló que ya en la etapa intermedia, durante la audiencia preliminar, el juzgado de garantías resolvió la exclusión del material debido a que se desconocía su origen.

Dicha decisión fue tomada pese a la existencia de un dictamen emanado por perito de imágenes que, según expuso el fiscal Martín Escalada, refirió que la filmación no sufrió ninguna alteración y concluyó que el mismo original, por ende, no había perjuicio contra los derechos del procesado.

“Ya al inicio del juicio oral, al momento de incidentes, solicité la inclusión nuevamente del video que envió ABC, pero el Tribunal no hizo a lugar, entonces repuse, pero se mantuvieron en su postura. Incluso, expresé que podíamos pedir nuevamente a ABC que envíe el video. Fuimos al juicio sin el video”, manifestó el fiscal.