Video: perros matan a puma que ingresó a una vivienda en Santa Rosa del Aguaray

En el barrio Loma Pucú de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro, la tranquila noche de una familia fue interrumpida por los chillidos de un puma que ingresó a su vivienda.

Ante la presencia del majestuoso y peligroso animal, la familia se encerró en la vivienda y llamó a los bomberos, quienes acudieron para ver qué podían hacer en el lugar.

Pedro González, capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CVBP), contó que estaban entre dos en la guardia, acudieron hasta el lugar y se encontraron con el puma, siendo rodeado por una jauría de perros que viven en la vivienda.

Bomberos no habían rescatado nunca un puma

Pedro explicó en conversación con la redacción de nuestro diario, que no es la primera vez que acuden al rescate de un animal, siendo que ya procedieron a salvar desde osos hormigueros, hasta víboras de varios metros de longitud, sin embargo, era la primera vez que trataban con un puma.

“Yo intenté agarrarle con una soga, pero la cortaba de un solo zarpazo y no pude hacer nada. Llegué a ponerle la soga dos veces, pero apenas el puma sentía la soga, ya cortaba de una”, relató.

Agregó que tampoco contaban con el equipo para rescatar este tipo de animales, ya que fue la primera vez que acudían a esta clase de servicio.

Perros grandes atacaban al puma

González relató que en la casa había varios canes de raza mediana, que rodearon y atacaron varias veces al puma, dejándolo herido.

“Había 5 perros grandes que le atacaban cada tanto. Había dos pitbulls, dos pastores alemán y otro, no sé qué clase, pero son perros grandes y sueltos, ya todos enojados porque ambos estaban heridos”, refirió.

Agregó que llevaron el cuerpo del puma a la base de los bomberos, convocaron a la fiscalía para informar de lo sucedido y posteriormente se llevaron el cuerpo a otro lugar.

Bomberos no pudieron llegar hasta el puma

Lamentó que no pudieron hacer nada y los perros aparentemente asfixiaron al puma hasta matarlo. Agregó que no pudieron entrar hasta donde estaba el puma, porque corrían peligro de ser atacados por los perros o por el puma, que ya estaba herido.

“Es una lástima que no pudimos salvarle porque no tenemos equipo y los perros estaban sueltos, y los dueños adentro de la casa y el puma en la puerta. Le hice dos rondas de reanimación, pero ya no había caso”, afirmó.