Cantante detenido por supuesto abuso: médicos esperan reporte final del forense

Ayer se reportó la detención del reconocido cantante Pablo Benegas (38), por disposición de la Fiscalía en el marco de una causa caratulada como “abuso sexual en niños y otros”. Las víctimas del caso serían dos niñas, una de 11 y la otra de 15 años, quienes recibieron asistencia médica en el Hospital de Barrio Obrero el viernes 10 de noviembre pasado.

Al respecto, el doctor Gustavo Caballero, director médico del mencionado hospital, precisó que las menores habían llegado en compañía de una mujer oriunda de la Chacarita y ante señales de aparente abuso sexual, se había dispuesto un “protocolo naranja” que motivó una comunicación a la Fiscalía, al 911 y también a un equipo forense.

Ambas quedaron internadas para la realización de variados estudios y hasta ahora no se cuenta con el informe final del médico forense, por lo que aún se desconocen mayores detalles sobre el caso, aunque de igual manera, aparentemente las menores ya tenían “antecedentes de relaciones sexuales”, agregó.

“Se les administra antibióticos y antirretrovirales. El médico forense indica que aparentemente hubo abuso pero todavía no tenemos un informe por escrito que establezca eso; estamos esperando el informe final”, agregó.

Una menor dio positivo a tranquilizante y una droga

Por otra parte, en el estudio de orina de ambas menores, una de ellas dio positivo a algún tranquilizante y otra droga, aunque el doctor no precisó cuál sería esta última.

“En el futuro tienen que seguir haciéndose estudios. Tengo entendido que no viven con sus padres y que están en situación de calle. No tengo estadísticas pero este tipo de casos existe, también de ingesta de bebidas alcohólicas”, concluyó en comunicación con ABC AM 730.

