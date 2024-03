Aparatoso accidente automovilístico con vuelco de auto en Luque

Una llamada al servicio de emergencias 911 alrededor de las 00:10 de la madrugada informó sobre un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles General José Elizardo Aquino entre Rosario y Rodríguez de Francia, ninguno de los dos conductores involucrados en el siniestro sufrió heridas graves o lesiones de gravedad.

Vecinos de la zona, en comunicación con nuestro medio, expresaron su preocupación al señalar que este tipo de incidentes no es algo nuevo en esa esquina. Según los residentes locales, no es la primera vez que se registra un accidente de tal magnitud en esa intersección, ya que los peatones y conductores a menudo no respetan las señales de tránsito, especialmente durante las altas horas de la noche.

Pobladores piden a las autoridades se tomen medidas

Los pobladores solicitan a las autoridades municipales que tomen medidas para prevenir futuros percances. Entre las sugerencias, se encuentran la instalación de reductores de velocidad o la implementación de otras medidas de seguridad vial que puedan contribuir a evitar este tipo de accidentes y salvaguardar la integridad de los peatones y conductores.