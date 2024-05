Policías condenados por “apriete” a joven madre: agente da su versión

A cuatro años de cárcel fueron condenados los agentes de la Policía Nacional Evelyng Núñez y Cemión Arce Mendoza por presuntamente detener ilegalmente a Johana Riveros Saavedra, a quien le habrían pedido el pago de una coima para liberarla, según entendió el tribunal, que no consideró que la detenida tenía cuatro órdenes de captura cuando fue interceptada por los agentes, según aseguran los sentenciados.

“Todo comenzó cuando el dueño del Club Condesa, un bar nocturno, se fue a realizar una denuncia el 5 de diciembre a las 22:30 sobre la ciudadana Johana Saavedra por una supuesta sustracción de G. 3.500.000 aproximadamente de la caja. Al introducir su número de su número de cédula en mi sistema para hacer la denuncia, me saltan las órdenes de captura. Es donde yo le muestro al dueño ‘mirá, tu empleada tiene órdenes de captura, ¿vos querés que se la agarre a esta chica?’, y me dice ‘sí, yo voy a cooperar con la justicia’ y le dije ‘ayudame. Yo le voy a capturar a esta chica sin ningún problema’”, explicó Evelyng en conversación con nuestra redacción.

Si bien el dueño del bar del centro de Asunción le dijo que no quería estar implicado en la captura, la agente respondió que simplemente lo haría pasar como la verificación de identidad de una persona.

Policías condenados: aprehensión de la supuesta víctima

Al día siguiente, como acordaron con el dueño del Club Condesa, él avisó a la oficial cuando la mujer salió del que era su lugar de trabajo y los agentes la interceptaron sobre las calles Haedo e Independencia Nacional del centro de Asunción, donde le solicitaron el documento, a lo que la mujer manifestó que no lo tenía y brindó el número de cédula de su hermana, Ruth Esther Riveros Saavedra, quien también tenía en ese momento restricción de salir del país y antecedentes.

“Le manifiesto esta persona, no es ella por la fotografía que me sale en el sistema. Le pido ayuda a mi compañero que se baje para poder dialogar con ella, que nos dé su verdadera identidad. Entre dialogar con ella me facilitó su número de celular y me saltaron las cuatro órdenes de captura”, relató la agente.

Comentó que la aprehensión coincide con el circuito cerrado que presentó la Fiscalía de una joyería frente a la que realizaron la intervención policial, donde en todo momento se ve que el procedimiento se realizó fuera de la patrullera. “Yo hice la consulta de la víctima, en este caso, la prófuga de la justicia y yo le consulté su número de cédula fuera de la patrulla, no dentro de la patrullera”, afirmó.

Policías condenados: agente no esposó a prófuga

La agente contó que en ningún momento obligó a Johana Riveros Saavedra a subirse a la patrullera e incluso no la esposó, ya que estaba con su hija, lo que consideró podría traumarla al ver a su madre siendo esposada.

“Yo no la esposé, porque por mi seguridad debería de esposarle, para no traumar la pobre criatura. Ella me solicitó el permiso. Me suplicó, me lloró que por favor le hagan la entrega de la criatura a su hermana antes de llegar la comisaría y como yo tengo seis horas para comunicar mi procedimiento, yo accedí a dicho pedido porque soy madre y le comprendí a la chica, me puse en su lugar, la criatura en ningún momento lloró, la criatura en todo momento estaba viendo su dibujito en la patrullera”, refirió.

Contó que fueron a dos lugares, cinco minutos en cada uno, para esperar a la hermana que nunca llegó, lo que se catalogó como un supuestamente recorrido irregular. Recién en una tercera parada llegó la hermana con su pareja, Sergio Cáceres Balbuena, quien se identificó como funcionario del Senado, a quienes entregaron la niña. “Esta me hace una propuesta indecente donde yo le muestro a ella las órdenes de captura que tiene su hermana y ella me propone si no podemos solucionar con algo más leve, cuando yo le digo que no”, agregó.

Tribunal consideró video como prueba para condena a Policías

La agente criticó que el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Yolanda Morel, le cuestionaron que supuestamente infringió la libertad ambulatoria, cuando esta establece que la protección de la detención ilegal. Se preguntó si la firma de un juez, la firma de un fiscal que ordenaron la detención es arbitraria, porque eso es lo que dio a entender el tribunal, por lo que están muy desconcertados.

“¿Qué hizo el Tribunal? Usó este vídeo en mi contra diciendo que yo hice la tentativa de extorsión. En ningún momento yo hablé en este vídeo. Es indignante lo que pasó. Después de esto la trasladamos la comisaría, le hicimos cumplir su orden de captura, ya se quedó detenida por dos días y luego le dieron medidas alternativas a la prisión y no sé cómo quedó su caso. El Tribunal no consideró las órdenes de captura, no consideró el vídeo, ellos dicen que yo hice la tentativa, hice la prisión ilegítima de libertad y ¿dónde está la prisión, la privación ilegítima de libertad?”, cuestionó.