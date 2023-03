Expresidente Lenín Moreno asegura que no pidió asilo político en Paraguay y habla de una “persecución”

La Fiscalía de Ecuador solicitó el arresto domiciliario para su ex mandatario nacional Lenín Moreno, ante la acusación, junto con otras 36 personas, por corrupción. Cabe resaltar que Moreno se encuentra desde hace un año viviendo en Paraguay, ya que fue comisionado por la OEA para tratar asuntos de discapacidad.

Al respecto, el ex presidente ecuatoriano conversó con ABC Cardinal sobre este pedido de la justicia de su país, afirmando que “no existe investigación alguna” y calificando el hecho de una “persecución” hacia él y sus familiares. “Es algo inédito. Yo no permití que Ecuador se vuelva otra Venezuela, no quise”, manifestó.

En referencia a las informaciones internacionales en que se detallaba que Moreno había pedido un refugio o asilo político en nuestro país, él desmintió estos datos, asegurando a la vez que no pidió asilo y sostuvo que “tampoco piensa” hacerlo.

“No creo que lo necesite -el asilo político-. Esto carece de respeto de los derechos humanos; tengo una discapacidad al 85% y una vulnerabilidad bastante grande. Estuve en terapia intensiva y tengo que hacer una valoración de mi salud”, sostuvo.

Acusación contra Lenín Moreno

Ante las sospechas de una red de corrupción, la fiscala general de Ecuador, Diana Salazar, pidió “prisión preventiva para todos los investigados; sin embargo, debido a que 14 de ellos superan los 65 años (...) se pide el arresto domiciliario”, como es el caso de Lenín Moreno.

El expresidente tiene 69 años y se moviliza en una silla de ruedas tras recibir un disparo durante un asalto en 1998. Los 37 indagados, entre los que están familiares cercanos del expresidente, “habrían recibido cerca de 76 millones de dólares en coimas”, que -según la Fiscalía ecuatoriana- es “el monto más alto judicializado por actos de corrupción en Ecuador”.

De igual manera, el expresidente Moreno niega los señalamientos por el supuesto delito de cohecho, que se castiga hasta con siete años de cárcel en su país.

“No me voy a dejar vencer”, expresó el exmandatario durante su contacto con ABC Color.

