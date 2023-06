Intendente de Luque se desmarca de invasión y dice que pedirá informes sobre finca

El intendente de Luque, Carlos Echeverría dijo desconocer el conflicto en la zona de Mora Cué, en torno a una propiedad de 4 hectáreas, que habría sido loteada de forma irregular por el exdirector de Recursos Humanos de la Comuna, David Aranda, según la denuncia.

Adelantó que pedirá informes a las direcciones pertinentes, porque el jefe comunal recién tuvo conocimiento tras las publicaciones periodísticas. Sin embargo, hay documentos que muestras que existen 5 denuncias ante el Ministerio Público por invasión de inmueble desde el 2020 y una acción de habeas data, contra la Municipalidad.

En una de las denuncias de la familia Cowan ante la comisaría 28ª Central, resalta el nombre de Manuel Peña Palacios, hermano del presidente electo, Santiago Peña. Según los elementos que tiene en su poder la familia Cowan, Manuel Peña, sería uno de los beneficiados con el parcelamiento de la propiedad, que está valuada en US$ 3 millones.

El intendente también se desmarcó de David Aranda, quien hace unos años se desempeñaba como Director de Recursos Humanos de la comuna y de su pareja, Sonia Lucía Rojas González, quien igualmente fue funcionaria municipal.

Todos los documentos

Liz Cowan, integrante de la familia afectada, dijo ser víctima de un esquema. Denunció que en una ocasión, incluso, fue amenazada por Aranda, que en su momento colocó mojones dentro del inmueble para su loteamiento, sin saber cual es la situación puntualmente del inmueble.

“Ellos me amenazaron, yo hice la denuncia. Incluso me decían que me iban a enjuiciar ante el JEM (Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados) porque yo soy fiscala y porque en aquel entonces la pareja de Aranda (Sonia Rojas), era funcionaria de JEM”, subrayó Liz Cowan.

En lo que respecta a las afirmaciones del hermano del presidente electo, que dijo que ya se puso “en contacto con la familia para aclarar en un 100% la situación”, además que fue la misma familia Cowan la que ofreció la propiedad pese a no estar interesado, las negó categóricamente.

“Jamás nos atendió y jamás le ofrecí el inmueble, eso es mentira”, señaló Cowan.

Hablan de una rosca grande

Sonia Lucía Rojas González, se puso en contacto con nuestra redacción para decir que la intención que tenía con su pareja, David Aranda, con relación al loteamiento en el inmueble de la zona de Mora Cué, era de “dos terrenitos”, y que en el lugar hay muchas otras personas que fueron beneficiados con grandes extensiones.

Agregó que ella mucho tiempo fue funcionaria de la Municipalidad de Luque y que conoce las gestiones. Resaltó que en la comuna hay un rosca mucho más grande y citó además a la empresa Príncipe de Savoia, vinculada a los González Daher.