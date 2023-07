Interior, Industria y Salud dieron breve informe de gestión tras reunión con Mario Abdo Benítez

Luis Castiglioni, ministro de Industria y Comercio, dijo que somos el país con mejor clima económico por tercer año consecutivo de toda América del sur, según instituciones y entidades internacionales, el cual es un legado se debe continuar para alcanzar horizontes de progreso y desarrollo. Sus declaraciones fueron realizadas en una conferencia de prensa en el Palacio de López, en el marco del último informe de gestión de Mario Abdo Benítez, presidente de la República.

“Tenemos récord de producción y exportación de productos manufacturados. Nuestros niveles de exportaciones con Taiwán alcanzaban US$ 38 millones, ahora alcanzan US$ 260 millones después de 5 años, con la apertura de mercados en sectores como la carne porcina, que ofrece oportunidades de hasta US$ 500 millones”, indicó.

Resaltó también los logros alcanzados en el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas.

“En el sector mipymes teníamos 2 programas, hoy tenemos 10 y vamos a tener el primer centro de desarrollo de pequeñas empresas con tecnología, para este 10 de agosto. Las mipymes pasarán a acceder a una cuota de mercado de compras públicas del 20% por lo menos, de US$ 360 millones a US$ 800 millones al año. 5.500 eas (empresas por acciones simplificadas) fueron creadas, antes se tardaba 6 meses en crear sociedades anónimas en Paraguay, hoy se tardan 3 días”, enfatizó.

Histórico crecimiento en salud

Por su parte, el ministro de Salud, Julio Borba, destacó el crecimiento de los servicios brindados a través de las diferentes dependencias de salud, calificándolo incluso de histórico, pese a la crisis generada por la pandemia del COVID-19.

“El crecimiento en terapia es histórico, de 274 a 817 camas es un número importante, pero aún tenemos un déficit en terapia pediátrica y neonatal de 30 camas aproximadamente cada uno, no se debe a un problema presupuestario, es por falta de recursos humanos capacitados para que podamos manejar esas terapias intensivas”, aseveró.

Agregó que se contrataron más de 23 mil personales de salud, instalaron 2.500 camas nuevas en todo el sistema de salud y construyeron 31 pabellones de contingencia.

“Queda mucho por hacer en salud, que vamos a dejar al gobierno entrante. Tenemos que apuntar a un sistema integrado de salud, no puede seguir estando fragmentado y segmentado como está, debemos apuntar a alianzas público-privadas, trabajar con el sector privado”, afirmó.

Periodo fue uno de los “más difíciles” en seguridad

Federico González, ministro del Interior, insistió en que fue uno de los periodos más difíciles que vivió nuestro país en los últimos tiempos.

“La lucha contra el crimen organizado transnacional, uno de los golpes más grandes que se ha dado en la historia del Paraguay, en el operativo A Ultranza. Los desafíos continúan y siempre va a pasar por la cuestión presupuestaria también”, alegó.