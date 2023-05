Día de Star Wars: ¿por qué se celebra el 4 de mayo?

El Día de Star Wars (o Star Wars Day) se recuerda cada 4 de mayo, fecha en que los seguidores de la saga realizan homenajes y celebraciones en todo el mundo.

La popular franquicia lanzó su primera película Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza en 1977 y desde entonces ha cosechado una serie inmensa de fanáticos, que siguen paso a paso cada producción.

Pero, ¿por qué el 4 de mayo es del Día de Star Wars? Hay varias versiones sobre el origen de esta recordación pero la que más fuerza cobró en las redes sociales y la más mencionada por los seguidores de la saga es la que se refiere a la similitud fonética en inglés de la fecha “may the Fourth” (Mayo, 4) a la expresión “May the Force be with you” (Que la fuerza te acompañe) una frase icónica de los Jedis desde la primera película.

Otra versión a la que le es atribuida el origen de la celebración es que en Reino Unido, el 4 de mayo de 1979, el día en que Margaret Thatcher tomó posesión como primera ministra, el diario London Evening News publicó un anuncio que decía “May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations” (Que el cuatro esté contigo, Maggie. Felicitaciones) en alusión a la fecha y el respectivo juego de palabras que fonéticamente suenan similares en inglés.

Star Wars en orden de estreno

Los fanáticos de Star Wars pueden disfrutar de los filmes, animaciones y series de la saga en Disney+. El orden de estreno de las producciones es:

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (Película, 1977)S

Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca (Película, 1980)

Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (Película, 1983)

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (Película, 1999)

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (Película, 2002)

Star Wars: Las Guerras Clon (Serie animada, 2003-2005)

Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (Película, 2005)

Star Wars: The Clone Wars (Película, 2008)

Las Guerras Clon (Serie animada, 2008-2020)

Star Wars Rebels (Serie animada, 2014-2018)

Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (Película, 2015)

Rogue One: Una historia de Star Wars (Película, 2016)

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (Película, 2017)

Star Wars: Resistance (Serie animada, 2018-2019)

Han Solo: Una historia de Star Wars ( Película, 2018)

Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker (Película, 2019)

Star Wars: The Mandalorian (Serie, 2019-Actualidad)

Star Wars: La remesa mala (Serie animada, 2021-2023)

Star Wars: Visions (Serie de anime, 2021-2023)

El libro de Boba Fett (Serie, 2021)

Obi-Wan Kenobi (Serie, 2022)

Star Wars: Andor (Serie, 2022-Actualidad)

Young Jedi Adventures (Serie animada, Primavera 2023)

Star Wars: Ahsoka (Serie, 2023)

Star Wars: Skeleton Crew (Serie, 2023)

