gobierno había alegado una premura imperiosa

MOPC no abonó ni un certificado de obra en diciembre de los US$ 43 millones que tiene atrasados. “Urgencia” por cubrirlos fue excusa para forzar la aprobación del crédito del BID de US$ 200 millones. Empresas sacaron préstamos para pagar a empleados con la promesa de que cobrarán en enero. O retrasaron pagos para maquillar el déficit fiscal o usaron el dinero para gastos corrientes de fin de año.