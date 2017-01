listas de firmas por enmienda, plagadas de irregularidades

Los fraudes no son aislados sino que se cuentan por decenas de miles, según constató el TSJE. Hay 1.142 difuntos, 21.174 que firmaron más de una vez, 19.794 no inscriptos, 12.931 no coinciden. A eso se suman generalizadas denuncias de gente que no firmó y aparece entre los firmantes. Para mayor bochorno, en vez de asumir responsabilidades, autoridades partidarias culpan a “infiltrados”.