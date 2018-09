Juan José Zapag y Juan Alberto Acosta fueron a la presentación de Juan Carlos Osorio en la selección y compartieron juntos el evento. Días atrás, los presidentes de Cerro Porteño y Guaraní se habían cruzado con fuertes declaraciones.

“Guaraní jugó como un Sub 14. Guaraní juega a muerte contra nosotros, y en una semana muy sugestiva donde se habla de venta de jugadores con Olimpia, el equipo va y no juega a nada”, declaró a Juan José Zapag en ABC Cardinal, después de la derrota del Aborigen 0-3 contra Olimpia. “Me sorprendió y me pareció que no era Juan José cuando lo escuché. Espero una rectificación, y rechazamos totalmente hacer un juego de ping-pong del tema”, respuesta Juan Alberto Acosta en una conferencia. Idas y vueltas de los titulares de Cerro Porteño y Guaraní, respectivamente, después de la jornada nueve del Clausura.

Y cuando parecía que existía un ambiente tenso y caliente entre ambas directivas... la situación, al parecer, cambió y las declaraciones con fuego la apagaron el viento: este viernes, en la presentación de Juan Carlos Osorio como entrenador de la Selección Paraguaya, los presidentes se saludaron, se dieron un abrazo y compartieron juntos el evento. Estuvieron... juntitos los dos.