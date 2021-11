Ynambu Apeky’a

“Algunos me dijeron que se llamaba esta ave Inambú-Chororo porque su canto suponían decir Chororo. Los que en castellano quieren dar nombres a toda ave llaman a esta Perdiz del monte. Inambú lo traducen Perdiz, Apeqyá quiere decir color sucio. Otros añaden al nombre la palabra del monte para distinguirla de otra que suponen hay de campo”; y, en sus Apuntamientos:

“He oído que algunos le llaman ynambú apequiá (ynambú de color sucio); pero como en realidad no tiene nombre especial, se lo he dado”.

De su denominación actual en guaraní nos da Bertoni -en su Vocabulario- dos variantes. La primera Ihnambú á-kih’á o Perdiz de plumas sucias, y la segunda Ihnambú Apé-kih’á o Perdiz de dorso sucio, en alusión -dice- al “producto cutáneo con aspecto de ceniza”.

En el tiempo en que Azara redactó su manuscrito solo había tenido el individuo que describió, el que halló en el mismo lugar y oportunidad que el anterior, es decir, en la huerta del comandante de Curuguaty. Mencionó -en sus Apuntamientos- que tuvo 16, todos “hacia el paralelo de 24 grados”; zona en la que incluso vio “uno doméstico desde pollo, que corría los cuartos libremente sin conocer a su dueño”.

Nomenclatura

Sonnini la consideró una especie nueva. Fue el naturalista neerlandés Coenraad Jacob Temminck quien se ocupó de establecer su nomenclatura en el tomo tercero de su Histoire naturelle generale des pigeons et des gallinaces (1815, pp. 588 y 751), con el nombre de Tinamou Apequia, Tinamus obsoletus [Crypturellus obsoletus], a partir del Ynambu azulado de Azara. Temminck agregó que esta especie habita en Paraguay y Brasil, así como, que los dos individuos de la colección del Museo de París diferían muy poco con el individuo de su Gabinete.

Para determinar tal nomenclatura Temminck recurrió a la palabra latina obsoletus, que podría tenerse por gastado, viejo, raído, deslucido, y estaría vinculada con el nombre común de esta ave en guaraní: Apeku’a, o “color sucio” -en palabras de Azara-, o “sans éclat (sin brillo, opaco, apagado)” -para Temmnick-.

Costumbres

Azara consignó -en su manuscrito- que solo una vez halló a esta ave andando, pues por lo general está echada; que su andar se limita a tres o cuatro pasos y que, para detenerse, baja la parte anterior del cuerpo y levanta la posterior, encorvando -al mismo tiempo- hacia arriba las plumas últimas del cuerpo -que hacen oficio de cola-, las que despliega enseguida “en figura más alta que la semi circular”; y, que para correr “lleva el cuerpo y cabeza horizontal, y la cola lo mismo”.

Agregó que por lo general “ni hostigada quiere moverse si está echada”; o, mejor, “con el tarso doblado, descansando en el suelo el pecho, la cabeza arrimada a la pared o a alguna planta, y la cola levantada en arco cuatro o cinco pulgadas más que la cabeza, [pues] siempre presenta la cola como si creyese que con esto quedase oculta y segura”. En esa posición -advirtió Azara- no se le puede ver “parte alguna del cuerpo por detrás”.

Mencionó, finalmente, que esta ave no busca, para echarse o esconderse, las matillas espesas, pues cualquier cosa le parece suficiente; que vive en el bosque o matorrales; que no sube a los árboles; que vuela poco; que su domesticidad dura solamente hasta que puede escaparse; que come semillas, maíz; y, que en las casas corre mucho.

Nido

Dice Azara que esta ave hace su nido en el suelo con algunas hojitas y, según le refirieron, solo pone en él cuatro huevos.

Caracteres

Los siguientes fueron desechados por Azara en sus Apuntamientos:

- Pico: azulado oscuro, poco agudo, las ventanas de las narices en la mitad de la longitud del pico; desde las narices, y sobre ellas, salen dos aristillas o canaletas hasta la punta, y de las narices a la base es enteramente achaflanado. Dicha base del pico está cubierta por los lados, más que por el medio, con plumitas que salen hacia adelante;

- Ojos: negros; iris anaranjado; párpado morado, poblado de plumitas muy cortas; detrás de los ojos tienen las orejas en todo lo mismo que el Mocoy-coboe;

- Cabeza: no grande, gris oscura por arriba y más clara desde las orejas por debajo;

- Tarso: desnudo, verde; tres dedos anteriores con uñas a manera de gallina; el dedo posterior con uña corta, y colocada tan alta, que parece espolón, y no llega con cuatro líneas al suelo.